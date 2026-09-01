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Stan Wawrinka insegna una lezione di sportività ai fan che fischiano Berrettini agli US Open

Stan Wawrinka ha perso al primo turno contro Matteo Berrettini.

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Stan Wawrinka è durato solo una partita agli US Open, ma il pubblico ha apprezzato ogni momento trascorso a guardare il grande tennista, che si ritirerà a fine stagione e quindi stava giocando la sua ultima partita in un grande torneo. Lo svizzero 41enne ha comunque portato Matteo Berrettini, 30enne numero 43 al mondo, a due tie-break, anche se è svanito nel terzo set, chiudendo 7-6(4) 7-6(3) 6-0 al Grandstand.

Il terzo set è iniziato con un gioco che si è protrato per 16 minuti, con Berrettini che ha contestato un possibile doppio colpo, che ha portato a qualche fischio da parte del pubblico, per lo più in piedi per Wawrinka.

Tuttavia, in una lezione di sportività per tutti coloro che fischiavano, Wawrinka si è avvicinato a Berrettini e si sono scambiati un abbraccio e risate mentre il VAR controllava il gioco.

Alla fine, la sfida di Berrettini non ebbe successo, ma l'italiano vinse comunque il game e dominò il resto del set e Wawrinka fu eliminato, ricevendo però una grande ovazione dai tifosi. Fu negli stessi campi, dieci anni fa, quando Wawrinka vinse il suo terzo e ultimo titolo del Grande Slam; vinse anche gli Australian Open 2014 e il Roland Garros 2015.

È stato il secondo incontro tra Wawrinka e Berrettini, che quest'anno si sono affrontati anche in una partita emozionante a Wimbledon, in cui Wawrinka ha vinto il primo set ma Berrettini ha vinto i tre set successivi... incluso il punteggio sul 18-16 nel tie-break per il secondo set.

Stan Wawrinka insegna una lezione di sportività ai fan che fischiano Berrettini agli US Open
lev radin / Shutterstock.com

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