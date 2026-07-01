Stan Wawrinka riceve standing ovation e un regalo da Berrettini dopo l'ultima partita di Wimbledon

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Stan Wawrinka ha salutato Wimbledon dopo aver perso in un epico match in quattro set contro Matteo Berrettini, deciso con quattro tie-break: 6-7(7), 7-6(16!), 7-6(7), 7-6(5). Nonostante il duello feroce, Berrettini aveva solo parole di rispetto per Wawrinka: "È una leggenda e l'ha dimostrato oggi. Giocatore incredibile, concorrente incredibile. Ricordo che nel 2014 giocavo contro i junior qui e mi sono intrufolato nel Centre Court, lui giocava contro Roger."

"È stato un grande onore giocare contro di lui qui, sul Campo 1. Mi sento così onorato, così grato". Infatti, dopo la partita, quando Wawrinka ricevette una standing ovation, Berrettini (lui stesso finalista di Wimbledon 2021) corse da Wawrinka per regalare loro un asciugamano di Wimbledon in ricordo della sua ultima partita a Wimbledon, e si abbracciò di nuovo.

Stan Wawrinka, 40 anni, si ritirò a fine stagione. Il giocatore svizzero ha raggiunto l'incredibile impresa di vincere non solo un Grande Slam durante l'era dei Big Three, non solo due, ma tre titoli del Grande Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016), 16 titoli ATP in totale (la maggior parte tra la fine dei venti e i primi trenta), raggiungendo il suo massimo in carriera al numero 3 al mondo. Ha inoltre vinto la medaglia d'oro olimpica in doppio (Pechino 2008) insieme a Roger Federer, oltre alla Coppa Davis 2014.

"Non voglio andare in pensione, ma so che è ora che smetta. Uno dei motivi per cui ho continuato a giocare così a lungo è stato per godermi questi momenti come stasera", ha detto Wawrinka, in lacrime. "Tanta emozione. Sono così grata di avere questa opportunità. Aver ricevuto una wildcard, avere la possibilità di giocare un'ultima volta a Wimbledon. È un torneo così speciale. Da bambino si sogna sempre di essere qui magari un giorno. Ho avuto l'occasione di giocarci tantissime volte. Con quel tipo di supporto, significa tantissimo per me. Grazie mille per tutti questi anni".

Wawrinka ha aggiunto che Matteo, che è un buon amico e una brava persona, meritava di vincere. Wawrinka ha anche ricevuto una wild card per il Roland Garros, dove ha perso al primo turno, e agli Australian Open dove ha raggiunto il terzo turno.