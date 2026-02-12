Stan Wawrinka sconfigge un adolescente 23 anni più giovane nel turno inaugurale del Rotterdam Open

HQ

Stan Wawrinka è uno dei tennisti attivi più anziani, a 40 anni. Sebbene il giocatore svizzero abbia già confermato che questa sarà la sua ultima stagione (in cui compirà 41 anni a maggio), continua a competere a un livello molto alto, come visto in una partita di 4 ore e 33 minuti agli Australian Open.

Attualmente all'ATP 500 Rotterdam Open, l'età di Wawrinka ha fatto nuovamente notizia quando ha battuto un giocatore di 17 anni, Thijs Boogaard, al primo turno. Il ragazzo è entrato nella competizione come un lucky loser, ma è stato sconfitto da Wawrinka 6-4, 6-3... e la partita fece la storia perché divenne il secondo più grande divario d'età nella storia dell'ATP Tour e del Grande Slam.

Wawrinka ha 23 anni e tre mesi più di Boogaard. Solo una partita del 2011 tra Dominic Thiem (18) e Thomas Muster (44) aveva una differenza d'età maggiore, di 25 anni e 11 mesi.

Wawrinka affronterà prossimamente il favorito per il titolo a Rotterdam, Alex de Miñaur, due volte finalista in carica: la partita si gioca oggi giovedì, non prima delle 14:30 CET.