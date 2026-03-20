Stanno arrivando robot taxi, come confermato da una multinazionale europea di mobilità Bolt in collaborazione con Nvidia

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Il servizio di ride-hailing Bolt si sta alleando con Nvidia, come riportato da Iltalehti. Questa volta l'idea è accelerare la diffusione delle auto a guida autonoma in Europa. Bolt è ambiziosa, perché il suo obiettivo a lungo termine è raggiungere fino a 100.000 veicoli a guida autonoma sulla sua piattaforma entro il 2035.

Bolt e Nvidia stanno sviluppando un modello di IA adatto alla produzione e fornitura di servizi di taxi robot. Allo stesso tempo - ovviamente - i servizi devono rispettare "gli standard di sicurezza e prestazioni più esigenti d'Europa", affermano Nvidia e Bolt in un comunicato stampa.

L'infrastruttura per i veicoli a guida autonoma si basa sui dati quotidiani di guida di Bolt. L'architettura deve tenere conto di diversi ambienti urbani e di normative variabili. Bolt offre inoltre servizi di consegna di cibo e noleggio di auto, scooter elettrici e biciclette elettriche in più di 50 paesi.

Il modello di IA per i veicoli a guida autonoma si basa su dati reali del traffico. Nvidia crea simulazioni e addestra l'IA basandosi sui dati dei veicoli forniti da Bolt. Per garantire la privacy, i dati di Bolt vengono trattati in conformità agli standard di sicurezza dei dati dell'UE.

"I dati di Bolt, combinati con le piattaforme e i modelli AI di Nvidia, costruiranno un'offerta di veicoli a guida autonoma guidata dall'Europa", afferma il responsabile del business Self-Driving di Bolt, Yevgeny Kabanov.

E dato che lo stato del mondo è attualmente com'è, un altro obiettivo è aiutare le piccole e medie imprese e università europee, e ridurre la loro dipendenza dagli ecosistemi non UE.