Star Fox Annunciato lo sviluppatore di Switch 2, e non è assolutamente chi pensi

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Star Fox arriverà su Nintendo Switch 2 tra sole due settimane, rilanciando un franchise che era rimasto inattivo per molto tempo (dieci anni da Star Fox Zero su Wii U) subito dopo che Fox McCloud era apparso nel film Super Mario Galaxy. Questo remake del classico di Nintendo 64 è stato brevemente evidenziato nel Nintendo Direct, confermando che ora è disponibile una demo.

Oltre alla demo e al nuovo gameplay, è stato fatto un annuncio a sorpresa... di Velan Studios, uno studio americano con sede a New York che si è rivelato essere gli sviluppatori dietro questo gioco. "Collaborare con Nintendo e portare Fox McCloud e la sua squadra su Nintendo Switch 2 è davvero un onore."

Velan Studios, ex sviluppatore di Vicarious Visions, ha collaborato con Nintedo

Non ce lo aspettavamo: Star Fox non viene sviluppato internamente in Nintendo, ma da uno studio terzo poco conosciuto, che però ha una storia di collaborazione con Nintendo. Fondato dai fratelli Guha Bala e Karthik Bala nel 2016, entrambi anche fondatori di Vicarious Visions nel 1991, Velan Studios ha sviluppato l'insolito Mario Kart Live: Home Circuit per Nintendo Switch, un mix tra un videogioco e un giocattolo (una vera auto RC).

Velan è anche dietro Knockout City, un gioco multiplayer online di dodgeball di breve durata pubblicato da Electronic Arts nel 2021... che fu chiuso due anni dopo.

Prima di allora, i fratelli Bala in Vicarious Visions hanno lavorato al franchise Skylanders, e Karthik Bala è persino apparso nell'evento digitale Nintendo dell'E3 2015, parlando delle figure di Bowser e Donkey Kong esclusive della versione Wii U.

Dal lavorare con Crash Bandicoot, Spyro e ogni tipo di gioco con licenza negli anni 2000, al riavvio ora Star Fox per Nintendo Switch 2, una bella storia per Guha Bala, Karthik Bala e per il team di Velan Studios!