Star Fox Anteprima Nintendo Switch 2: 4 cose che adoro e 2 di cui non sono sicuro

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Annunciato con relativa sorpresa meno di un mese fa, dato che la sua esistenza era già trapelata, ma comunque svelato senza preavviso e con uno stile grafico sorprendente, il nuovo Star Fox per Nintendo Switch 2 uscirà il 25 giugno.

Prima di allora, dato che sembra esserci un po' di confusione su cosa sia, soprattutto tra chi non conosce l'arcade spaziale 3D di Nintendo, sono riuscito a passare più di un'ora con quella che sembrava una versione piuttosto definitiva, provando sia ciò che conoscevo che amavo (sì, ho passato molti fine settimana della mia adolescenza a inseguire medaglie su Nintendo 64, e poi ancora nel 2011 su 3DS), ma anche ciò che è completamente nuovo in questa versione.

Perché sì, questo è un remake. Un remake completo, se vogliamo, del classico del 1997. Il terzo, il quarto dello stesso gioco, vi starebbe chiedendo? Beh, capisco la domanda, e i meme, dato che il titolo per N64 ha già reinterpretato e modernizzato l'originale SNES, ed è chiaro che l'ultimo capitolo, il difettoso Zero per Wii U, si è costruito sulle stesse fondamenta. Ma ad essere assolutamente onesti, il gioco per Switch 2 è quello che definirei un remake totale, il primo in realtà, con una completa revisione grafica, miglioramenti ai controlli e poi una serie di aggiunte interessanti, con il titolo per 3DS che funge solo da remaster.

Detto questo, ci sono diverse cose che mi hanno fatto fare un barel roll di gioia, mentre un paio di altre finora non sono andate altrettanto bene. Diamo il ritmo!

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1. Mi piacciono le pellicce realistiche e non sono un peloso

Penso sia audace, e in un certo senso rende omaggio ai burattini della copertina SNES. Questo differenzia anche questo gioco da tutti gli altri capitoli della serie e dal recente The Super Mario Galaxy Movie. Sì, Fox lì è più espressivo e divertente, ma dopo un'ora con questi amici ridisegnati, si passa alla sceneggiatura seria ma piena di slogan e a ciò che volevano trasmettere con i modelli low-poly di un tempo. Stiamo salvando la galassia, ma in uno stile tosto. Sono più adatti nelle loro cabine che "di persona" durante le cutscene, dato il loro evidente problema quadrupede, ma il design peloso realistico si abbina bene allo stile di Lylat Wars.

E questo è anche in linea con il mio secondo punto...

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2. È carino, ma vola abbastanza fluido?

Anche l'aspetto realistico e peloso si abbina meglio agli ambienti più realistici. Nintendo chiaramente ha aspettato questo momento per rifare completamente questo e altri titoli (Ocarina of Time, ora vai dopo) così che il salto fosse molto più evidente. Dopo tre generazioni di aggiornamenti hardware più discreti, è arrivato il momento di mostrare un po' di stile grafico.

La maggior parte delle volte che giocavo su Corneria, Meteo e Settore Y, sembrava davvero la grafica che avevamo immaginato trent'anni fa. Geometria, riflessi, texture, illuminazione, effetti... È un sogno che si avvera per i fan veterani, con dettagli che hanno funzionato particolarmente bene, come entrare a Corneria City, quasi buio come la notte a causa della guerra e del fumo, o sparare agli alberi e vedere scoppiare un incendio.

Tuttavia, la Fichina innevata non mi ha impressionato molto, e durante la modalità Battaglia (entrambe modalità All-range) ho avuto la sensazione che il gioco avesse qualche difficoltà. Sarà interessante vedere se manterrà un solido 60 fps nella versione finale, perché il framerate più fluido rende già l'esperienza più fluida e vertiginosa.

Ho saltato contro la mia voglia alcune cutscene perché tenevo il laser caricato (tenendo sempre premuto il tasto A) - le vecchie abitudini sono dure a morire!

3. Co-op e tanti controlli, è una trappola?

Ho passato la maggior parte del tempo di gioco a lanciare per errore smart bomb come se fossero infinite a causa dello schema di controllo predefinito modificato. Adotta l'approccio più naturale di Zelda: Breath of the Wild o Donkey Kong Bananza, dove X è "su" o "avanza", e B è "giù" o "indietro", cioè rispettivamente boost e frenata. Questo va bene, è comprensibile e effettivamente personalizzabile, ma ci vuole un po' se vieni dalla mappatura classica e rende le bombe a ricerca ancora più complicate (perché Y è praticamente irraggiungibile quando tieni premuto A, vero?). Inoltre, Somersault e U-turn ora hanno scorciatoie facili su e giù sul D-Pad invece delle combinazioni analogiche di un tempo.

Detto ciò, il vero punto di svolta è la modalità Mouse. Mi è stato permesso giocarlo solo in modalità cooperativa, con un altro giocatore che pilotava l'Arwing e io che miravo. La cooperativa è stata più interessante di quanto avessi previsto, perché sembrava molto Star Wars, con un giocatore che controllava la nave e l'altro la "torretta", necessaria comunicazione costante, come se stessero facendo ciò che era stato tentato su Wii U.

E anche se non vedo l'ora di fare entrambe le cose da solo, è stato sufficiente per vedere quanto diventa facile abbattere molti altri nemici. Una novità gradita è la schermata delle statistiche dopo la missione, che mostra il tempo, i nemici abbattuti, i danni, i colpi ecc. La mia/la nostra precisione è aumentata dal 17% al 28% quando siamo passati dal cursore della levetta normale ai controlli del mouse, e la differenza tangibile è ancora più alta.

Questo avrà un impatto sia sul multiplayer competitivo che su quello per il single player che insegue l'alto punteggio, il che mi porta a...

Landmaster e Blue Marine. Si dice che Rospo Scivoloso abbia costruito il Blue Marine attaccando parti insieme con una gomma da masticare...

4. La grande domanda: medaglie e sfide

Le medaglie sono tornate, e gli stessi trucchi che usavi per far apparire più nemici in passato rimangono intatti qui. Tuttavia, il nuovo metodo di mira rende tutto molto più facile, quindi i miei 212 colpi a Corneria non saranno più così impegnativi. Meno se affronti i livelli in cooperazione con un altro giocatore professionista, giusto?

Sia le medaglie che le nuove sfide vengono mostrate una volta completato un pianeta, quindi dovremo verificare come hanno gestito questo aspetto cruciale ora che ci sono diversi tipi di controllo e combinazioni di giocatori. Secondo me, le medaglie tradizionali dovrebbero rimanere lì per gli stessi punteggi, mentre le sfide aggiunte e le ricompense per mouse o cooperativa dovrebbero essere chiaramente differenziate. Gli obiettivi e le statistiche aggiuntive sono comunque benvenuti per un'esperienza arcade più completa.

Per capire il tasso di precisione, immagina di sparare in giro tutto il tempo, non solo mentre miri.

5. Ammetto di essere sorpreso dalla Modalità Battaglia rinnovata, ma durerà?

Questo, non mi aspettavo che mi impressionasse. Ogni volta che esaurivamo GoldenEye e Mario Kart, passavo molte ore con tre compagni a combattere su una CRTV da 14 pollici divisa in quattro a 15 fps nel multiplayer essenziale delStar Fox 64, ma non mi immaginavo di tornare online 30 anni dopo, nonostante la grafica moderna, il netcode e lo schermo intero.

Tuttavia, onestamente mi è piaciuto quello che stanno provando qui, con modificatori, potenziamenti e obiettivi moderni squadra contro squadra. Nel mio tempo multiplayer ero Wolf O'Donnell della squadra Star Wolf, e dato che il nemico di Andross è il mio nemico, ho sconfitto con soddisfazione piccoli mostri spavaldi come Fox McCloud e Slippy Toad mentre conquistavo la zona. Ho sganciato mine di prossimità, lanciato razzi a ricerca, lanciato un laser speciale o rimasto al sicuro con uno scudo aggiuntivo, e questo poteva diventare competitivo poco dopo il rilascio.

Il problema? Solo tre mappe: Corneria (Baia), Fichina, Settore Y. Mi aspetto pienamente che Nintendo pubblichi e pubblicizzi altro se dovesse suscitare interesse, ma per ora stranamente rimane una promessa piuttosto che un punto di forza per il primo giorno.

6. L'Andross è nei dettagli

Una sensazione generale che ho avuto, che non riguarda nessun aspetto specifico, è l'attenzione ai dettagli e come questo alimenterà sia il fan service che l'interesse tra i nuovi arrivati. La colonna sonora orchestrata e intrisa di coro ti fa sentire di nuovo una delle migliori di Kondo. La sciocca, ma ben implementata funzione della telecamera avatar che posso già vedere nei futuri giochi multiplayer. Il sottile HD Rumble 2 onora le primissime buone vibrazioni nel gaming per molti. La lore aggiuntiva con l'intervallo ampliato, le cutscene durante la missione e la sceneggiatura rivista.

Questo mira direttamente al cuore di chi di noi giocava a Star Fox negli anni '90, ma può diventare il punto d'ingresso per le nuove generazioni, mantenendo al contempo l'anima e la personalità dell'originale, senza dover guardare il film. Controllerò i miei dubbi e se tutti i sistemi funzionano nel gioco completo, potrei anche rigiocarci ancora e ancora.