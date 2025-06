Sono stato subito entusiasta di Star Overdrive quando è arrivato nella mia casella di posta. L'eccitazione è continuata quando ho caricato questa promettente avventura fantascientifica, quando sono stato accolto da alcune immagini brillantemente stilizzate prima di atterrare in un vasto spazio aperto, pronto per essere esplorato con il mio fidato hoverboard. Bene, l'hoverboard che il nostro personaggio BIOS ha regalato a NOUS, la ragazza che sta cercando in questa ricerca.

Fortemente ispirato a Breath of the Wild e ad altre esperienze sandbox open-world, Star Overdrive prende la formula di un mondo aperto libero da esplorare al proprio ritmo e aggiunge un hoverboard. Potrebbe non sembrare molto, ma essenzialmente aggiunge un elemento trasversale simile nello stile e nella raffinatezza all'oscillazione di Marvel's Spider-Man e lo porta nel tuo viaggio. Non passerai ore a camminare dal punto A al punto B, ma potrai saltare da una duna di sabbia all'altra, facendoti strada attraverso le pianure rosse e marroni che costituiscono la stragrande maggioranza del mondo.

Come in Breath of the Wild, Star Overdrive ha un mondo esterno e segmenti sotterranei più piccoli in cui otterrai poteri come un attacco corto e a distanza, la capacità di afferrare oggetti con la telecinesi e piattaforme di salto che puoi posizionare a terra. Queste abilità ti permetteranno di navigare nelle aree sotterranee del puzzle, fungendo essenzialmente da santuari, nascondendo potenziamenti per il tuo personaggio e il tuo tabellone. Sono aggiunte ben congegnate all'avventura principale, che ti costringono a fermarti per il giusto tempo prima di scoprire la soluzione. Non troppo semplice, ma non frustrante al punto da voler rinunciare e cercare semplicemente una guida online.

Mentre ho trovato gli enigmi dei sotterranei, insieme alle torri e ai trapani sparsi per la mappa, divertenti e gratificanti da esplorare, non posso davvero dire lo stesso della mappa nel suo complesso. La mappa di Star Overdrive è piuttosto grande e manca di varietà nel suo design. Il mix di deserto e fogliame rosso è una visuale decente, ma mentre navighi attraverso di esso per ore sul tuo hoverboard accogli il cambio di scenario nei segmenti sotterranei. La stessa grafica aiuta la mappa a sembrare piccola nonostante le sue dimensioni, e il senso di scala è ridotto solo dalla mancanza di elementi extra all'interno dell'overworld. L'hoverboard ti dà un senso di velocità, sì, soprattutto quando lo aggiorni, ma la velocità conta davvero se sto ancora rimbalzando da una duna all'altra per un lungo periodo di tempo per raggiungere il mio prossimo obiettivo? Viaggiare in Breath of the Wild e soprattutto in Tears of the Kingdom non mi è mai sembrato un lavoro ingrato, mentre non posso dire lo stesso in Star Overdrive.

Ed è un peccato, davvero, perché l'hoverboard è ben progettato. Inizia abbastanza debole, ma comunque potenziare la mappa e fare acrobazie in aria è molto divertente. Quindi, man mano che trovi più materiali, può essere più eccitante aggiornare il tuo personaggio. Gli aggiornamenti per il tuo hoverboard si basano in gran parte sulla raccolta di materiali dai nemici e dalla flora nell'overworld, quindi combinandoli con una parte che troverai sottoterra per migliorare un certo aspetto del tuo tabellone, dalla sua velocità al suo equilibrio. All'inizio non ho trovato l'hoverboard troppo difficile da controllare, ma quando ho aggiunto alcune parti, è stato un sogno da guidare.

L'hoverboard è davvero il picco di Star Overdrive, il che in un certo senso è un bene, perché è una specie di punto di forza qui, ma fa anche sembrare il resto del gioco un grasso extra, inutile. Il combattimento, ad esempio, sembra qualcosa che non appartiene davvero, al di fuori dei combattimenti contro i boss contro mostri enormi che - avete indovinato - fanno uso dell'hoverboard. Usando una keytar (tastiera e chitarra), puoi schiaffeggiare i nemici con semplici combo mentre lo strumento olografico emette un suono fantascientifico "thwum". Il tipo di rumore che tu e i tuoi amici fareste fingendo di essere Jedi e Sith nel vostro giardino sul retro. Sfortunatamente per Star Overdrive, penso che quei giochi immaginari avessero combattimenti migliori. Gli attacchi sembrano senza peso nonostante gli effetti sonori, i nemici reagiscono a malapena e non ti senti mai come se tu o il riccio spaziale che state combattendo possiate essere disturbati a essere coinvolti. È un combattimento a tappe, in un certo senso, e mi ha fatto venire voglia di evitare il combattimento il più possibile.

Non ha aiutato il fatto che in quasi tutti gli incontri di combattimento che ho affrontato il gioco mi ha ricordato che potevo fare un attacco pesante e attacchi aerei. Non sono riuscito a trovare un'opzione per disattivare questo tutorial e ha interrotto un incontro di combattimento già senza ritmo. Immagino che questi tutorial prepotenti non siano intenzionali, dato che avevo fatto la mia giusta dose di attacchi pesanti e aerei nel momento in cui stavano ancora spuntando, ma non li rende meno frustranti.

Star Overdrive sembra in gran parte una buona demo di un grande gioco. Ci sono alcuni elementi fondamentali davvero forti come il viaggio in hoverboard, la storia misteriosa e lo stile visivo, ma questi sono ugualmente contrastati dagli aspetti negativi. La struttura sandbox di Star Overdrive sembra funzionare contro di esso, servendo solo a nascondere gli aspetti positivi e a far risaltare la mappa senza vita e il combattimento come un po' di verde nel suo mondo rosso focato.