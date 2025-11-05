Star Trek 4 sembra essere finalmente morto, i piani sono in atto per creare un film "fresco"

Di tanto in tanto, viene a galla una voce che suggerisce che potremmo finalmente avere un quarto film live-actionStar Trek con Chris Pine nei panni diCaptain Kirk, Zachary Quinto nei panni diSpock, Zoe Saldana nei panni diUhuru e così via. C'era sicuramente spazio per più narrazione, dato che alla fine del 2016 Star Trek: Beyond, abbiamo avuto modo di vedere il U.S.S. Enterprise in fase di ricostruzione, ma si sta avvicinando a un decennio e c'è stato poco movimento su questo fronte.

A quanto pare c'è un'ottima ragione per questo, dato che in un rapporto di Variety si nota che Paramount sta cercando di allontanarsi dal suo cast consolidato e di andare avanti invece con coraggio con un film "fresco" con nuova linfa.

L'informazione afferma: "La speranza è di avere un nuovo film di Star Trek, anche se lo studio si è allontanato dall'idea di riportare Chris Pine, Zachary Quinto e il resto dell'ensemble dal reboot di J.J. Abrams".

Paramount ha visto un successo vario con l'universo Star Trek nell'ultimo decennio, poiché alcuni dei suoi progetti Paramount+ sono stati grandi successi mentre altri sono stati enormemente antipatici. Per averne la prova, fai un rapido salto alla pagina di Rotten Tomatoes di Star Trek: Section 31... Con questo cambiamento in mente, non è chiaro quando vedremo la prossima volta Star Trek sul grande schermo.