Star Trek incontra l'orrore psicologico in Shadow Frontier

Bloober Team ha presentato il suo prossimo progetto, e questa volta lo studio si sta abbandonando sia a piccoli paesi nebbiosi sia a visioni distopiche polacche per Star Trek. Il gioco si intitola Star Trek: Shadow Frontier ed è descritto come un horror psicologico di fantascienza ambientato nell'universo classico di Star Trek.

Nel gioco, interpretiamo Ro Laren, l'ufficiale bajorano di Star Trek: La prossima generazione, e Picard, ancora una volta interpretato da Michelle Forbes. Viene inviata in una missione di salvataggio su un pianeta che è stato conquistato da una sorta di entità aliena, ma la missione sembra rapidamente trascinarla sempre più in profondità in un labirinto corrotto dove i ricordi si distorcono e la realtà inizia a sgretolarsi.

Per quanto riguarda il gameplay, il gioco presenta esplorazione, enigmi, combattimenti e sequenze cinematografiche, e Ro potrà usare sia un tricorder che un phaser per analizzare l'ambiente circostante, risolvere problemi e affrontare i nemici.

Star Trek: Shadow Frontier non ha ancora una data di uscita esatta, ma punta a un lancio per PC nel 2027 tramite Steam.