Star Trek: Strange New Worlds La quarta stagione debutta quest'estate

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Paramount ha confermato che la quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds debutterà il 23 luglio, con nuovi episodi in onda settimanalmente fino alla fine di settembre. In altre parole, è ora che tutti noi Trekker (o Trekkies) indossiamo le tute spaziali e ci prepariamo alla velocità warp.

A giudicare dal nuovo teaser, che potete vedere qui sotto, questa quarta stagione avrà un tono leggermente più cupo e serio rispetto al passato. Anche se continuerà con i suoi concetti leggermente schizofrenici ma affascinanti che occasionalmente capovolgono tutto.

Ci saranno in totale dieci episodi, e questo darà a molti di noi un buon motivo per evitare il sole della fine dell'estate a favore dell'altrettanto calda esistenza dello spazio.

Non vedi l'ora la nuova stagione?