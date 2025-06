Star Trek: Strange New Worlds per concludere con la quinta e ultima stagione

HQ

Paramount sta davvero guardando al futuro con il suo spettacolo Star Trek: Strange New Worlds. La serie tornerà quest'estate per la sua terza stagione, ma oltre a questo ora sappiamo che ci sarà anche una quarta e una quinta stagione.

Ciò è stato affermato in un comunicato stampa in cui è stato anche notato che la stagione 5 sarà il capitolo finale dello show, terminando la sua corsa. Certo, questo significa che abbiamo ancora tre intere stagioni da aspettarci, con la produzione della stagione 5 che dovrebbe iniziare già entro la fine dell'anno, suggerendo che anche la stagione 4 è vicina alla conclusione della produzione.

Parlando dellaStar Trek: Strange New Worlds conclusione, i produttori esecutivi Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers e Alex Kurtzman, hanno dichiarato: "Fin dall'inizio, Strange New Worlds ha deciso di onorare ciò che Star Trek ha sempre rappresentato: curiosità sconfinata, speranza e la convinzione che un futuro migliore sia possibile. Siamo profondamente grati a Paramount+ per la possibilità di completare la nostra missione di cinque stagioni, proprio come l'avevamo immaginata, insieme al nostro straordinario cast e alla nostra troupe. E ai fan appassionati che si sono coraggiosamente uniti a noi in questo viaggio: GRAZIE. Con altre tre stagioni spettacolari davanti a te da vedere e godere, questa avventura è tutt'altro che finita".

La stagione 3 debutterà ilParamount+ 17 luglio negli Stati Uniti, quindi probabilmente il 18 luglio nel Regno Unito e in Europa, il tutto con una premiere di due episodi. Sarà poi seguito da episodi settimanali fino al suo finale di stagione l'11 settembre.