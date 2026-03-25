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Star Trek: Voyager - Across the Unknown è un gioco insolito per cui non avevo grandi aspettative. Non è un gioco che ti stupirà con una grafica ad alto budget. Piuttosto, è un gioco indie ben costruito, con cuore e anima. La tua missione è trovare la strada per tornare sulla Terra dopo che qualcosa è andato storto e la U.S.S. Voyager è stata trasportata lontano nella galassia. Tu e il tuo equipaggio finite in quello che è noto come il Quadrante Delta. Se ti piace l'universo di Star Trek e avresti fatto scelte diverse da quelle fatte dal Comandante Kathryn Janeway nella serie TV Star Trek: Voyager, questo è il gioco che fa per te. La storia è la stessa, e dopo essere stati trasportati, scopri che ci vorranno 70-75 anni per tornare a casa. Tu e il tuo equipaggio dovete sfruttare bene quel tempo per affrontare tutte le sfide e i pericoli di questa parte della galassia.

Il tutorial spiega abbastanza bene come si si gioca.

All'inizio, l'avventura inizia in modo piuttosto lineare, con poche decisioni e scelte da prendere. Col tempo, il numero di scelte che fai nei dialoghi e i modi in cui puoi completare le missioni aumentano. Hai un sistema di risorse che determina cosa puoi fare, e un sistema di costruzione sulla tua astronave. Per sopravvivere, devi costruire la tua astronave usando un sistema che ricorda quello che vediamo in XCOM 2. Inoltre, bisogna ricercare nuove tecnologie, assicurarsi che l'equipaggio sia ben seguito e sviluppare nuove attrezzature. Tutto questo mi ricorda molto l'aspetto campagna della serie XCOM di Firaxis e anche FTL. La differenza qui è che viaggi anche in vari sistemi solari casuali, cerchi risorse e trasporti il tuo equipaggio su pianeti per varie missioni. Tuttavia, non puoi influenzare ciò che il tuo equipaggio porta con sé durante la missione; invece, scegli in base al loro rango e alle loro abilità. Il tuo equipaggio può anche essere collegato a determinati edifici per migliorarne la funzionalità.

Ho trovato interessanti le missioni perché richiedono di selezionare personale che si completa a vicenda. Se le persone che invii sul pianeta o in altri luoghi hanno le stesse capacità, a volte potresti trovare difficoltà a trovare soluzioni in ogni situazione. Tuttavia, questo significa che entrambi i personaggi possono risolvere una situazione contemporaneamente. Le missioni ti vedono davanti quattro o più scenari tramite testo e immagini. Per gestire ogni situazione, devi scegliere la persona giusta con competenze che offrano una soluzione. Un risultato viene quindi generato casualmente. Se la loro abilità è troppo bassa, c'è il rischio che tu non riesca a gestire la situazione. Anche un personaggio con bonus significativi può fallire, il che significa che ogni scelta è importante. Spesso ti vengono presentate diverse soluzioni per ogni situazione, che offrono ricompense diverse se il tuo personaggio riesce. A seconda delle tue scelte, la situazione finale può influenzare leggermente la storia. È un sistema che funziona, anche se dopo un po' diventa un po' ripetitivo. Anche gli eroi possono morire in questo gioco, cosa che vale la pena tenere a mente.

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Le tue abilità, abilità e altri fattori sono mostrati su una barra. La freccia si muove poi su tutta la barra del tavolo, indipendentemente dal colore, e a seconda di dove cade, o riesci o fallisci. Ci sono anche altri colori che indicano se hai superato le aspettative o sei mancato.

Penso che il gioco nel suo complesso offra un buon mix di narrazione, nostalgia ed elementi di gameplay. Dato che si basa sulla serie TV, hai la possibilità di fare scelte che l'equipaggio originale non ha mai fatto. È molto fedele al materiale originale, e spesso c'è un motivo per cui certe decisioni che puoi prendere non sono state prese nella serie TV. Questo è un gioco che ti chiede: 'Cosa succede se faccio questo invece?' Puoi ovviamente anche rivivere la serie TV e fare le stesse scelte. Anche le epiche battaglie spaziali sono interattive in questo titolo. Scegli un gruppo di eroi che ti concedono abilità. Puoi quindi impartire comandi alla tua astronave, anche se non hai il controllo diretto su di essa durante le battaglie. Selezioni i bersagli, ordini alla tua nave di difendersi e decidi su quali sistemi nemici sparare. È simile ai sistemi di FTL, ma in 3D completo, molto simile alle battaglie di Galactic Civilization IV.

C'è, ovviamente, molto da apprezzare, ma ci sono anche aspetti di qualità un po' carente. Il gioco ha pochissimo doppiaggio, e questo è piuttosto evidente. Se non hai visto la serie TV, potresti non avere le loro voci nella testa mentre la giochi. Quello che c'è consiste in doppiatori che narrano le esperienze durante il viaggio quando visiti un nuovo gruppo di sistemi stellari. Mi piace molto e mi sarebbe piaciuto vederne di più durante l'avventura. Anche se la musica è ottima, mi manca un po' di doppiaggio drammatico. Sono cose come questa che dimostrano che è un gioco indie. Tuttavia, voglio sottolineare che mi piace ancora ciò che viene offerto.

I sistemi stellari sono bellissimi e puoi visitarli tutti. Puoi scansionare tutti i corpi celesti per scoprire cosa scoprirai su ciascun pianeta.

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Se sei un fan di Star Trek, probabilmente l'hai già comprato al momento di questa recensione, ma se non l'hai fatto, vorrei farti un mento di notici. Nonostante i vincoli di budget evidenti, è immersivo, emozionante e ti permette di rivivere quel viaggio travagliato con personaggi familiari e nuovi. Purtroppo, è passato molto tempo dall'ultima volta che ho visto Voyager, ma ricordo ancora diverse situazioni in cui mi sono chiesto cosa sarebbe successo se avessi fatto le cose diversamente. Anche se le scelte non sono sempre radicalmente diverse, sono abbastanza diverse da creare situazioni entusiasmanti. Un esempio tipico è se scegli di incorporare la tecnologia Borg nella tua astronave. Se scegli di intraprendere la strada scientifica e tecnologica, comporta sia vantaggi che rischi.

Dal punto di vista grafico e tecnicamente, questo gioco è perfettamente accettabile. Non ti verranno regalati i piaceri visivi a cui sei abituato nei titoli ad alto budget. Tuttavia, penso che il design del mondo, dei personaggi e degli altri elementi riesca comunque a vendere l'illusione di una serie TV interattiva. La musica è anche di altissimo livello, con brani ampi, musica calma e sequenze in cui non c'è alcuna musica. Non è nulla di rivoluzionario, ma fa il suo dovere. Non ho riscontrato problemi tecnici o bug rilevanti. L'unica cosa che ho riscontrato è che alcune cutscene si caricano un po' lentamente in situazioni isolate.

Il ponte viene solitamente mostrato durante alcune parti della storia. Poi puoi fare domande, parlare con i tuoi compagni di equipaggio e cercare di prendere le decisioni giuste.

I contenuti scaricabili sono un po' un po' vari. Include cinque missioni davvero impegnative, due personaggi che puoi reclutare e tre tecnologie piuttosto potenti. Sono stato abbastanza fortunato da testare l'intero pacchetto, compreso questo contenuto. Secondo me, è quasi un must-have. Anche se potrebbe non essere particolarmente allettante da comprare, penso che sia un buon contenuto. In realtà aggiunge di più con cui interagire e fare nel gioco. A parte questo, è un gioco piuttosto esteso che mi ha richiesto circa 15-20 ore per essere completato. Ero abbastanza soddisfatto ma ho visto subito il valore di rigiocabilità. Potresti aver perso la possibilità di reclutare eroi e fare le cose in modo diverso. Non è del tutto chiaro come reclutare tutti gli eroi. Quindi puoi facilmente perderti di portarli con te nel tuo viaggio.

Se ti piace Star Trek, è difficile non consigliartelo. È un gioco brillante con problemi che spesso possono essere attribuiti al budget del titolo. Può diventare un po' ripetitivo perché l'aspetto strategico non offre molta varietà nella sua configurazione. Quello che fai nel primo sistema solare, lo fai - con poche eccezioni - anche nei sistemi stellari successivi. Nonostante ciò, penso ancora che sia un prodotto competente e forse uno dei migliori giochi dell'universo di Star Trek che abbia avuto il piacere di testare. Tuttavia, penso sia difficile consigliarlo a chi non ama l'universo. Gran parte del fascino dipende dal fatto che tu abbia visto la serie TV e conosca i suoi personaggi, la tecnologia e molto altro. Se non ti interessa Star Trek, non credo che apprezzerai appieno questo; Se, come me, ti piace l'universo, c'è molto da apprezzare in questo titolo. Se ami Star Trek, probabilmente puoi aggiungere un'altra stella al tuo punteggio.

Le battaglie tra navicelle spaziali sono automatiche, anche se puoi impartire comandi alla tua navicella.