Star Wars avrà un gioco di carte digitali collezionabili per PC e dispositivi mobili

Non si sa ancora quando arriverà, ma è in sviluppo presso Zero36 Studio e utilizza la tecnologia proprietaria di CCG Lab.

Sei un fan dei giochi di carte collezionabili e ti piace Star Wars? Se la risposta è sì a uno o a entrambi, abbiamo ottime notizie per te.

Lucasfilm Games ha stretto una partnership con Zero36 Studio e CCG Lab per sviluppare un nuovo gioco di carte digitali da collezione di Star Wars. Il gioco si concentrerà sia sulla classica competizione e sistema di combattimento TGC, sia sulla raccolta di carte ispirata a una galassia lontana, molto lontana. Nel comunicato stampa, sia il CEO di CCG Lab che di Zero36 Studio ha commentato il progetto come segue:

"Come studio di sviluppo di giochi all'avanguardia, CCG Lab porta un profondo pozzo di creatività e passione in questo progetto," ha detto Cory Jones, CEO di CCG Lab. "La nostra missione è creare un'esperienza che catturi l'emozione, l'avventura e il cuore di Star Wars—un gioco che risulta immediatamente familiare ma costantemente sorprendente. Insieme a Zero36 Studio e Lucasfilm Games, stiamo creando qualcosa di veramente entusiasmante sia per i giocatori che per i fan—un'esperienza che celebra la gioia del gioco nella galassia lontana, lontana."

Da parte sua, Zero36 Studio vanta una comprovata esperienza e una profonda esperienza nei prodotti di gaming competitivi. "L'opportunità di sviluppare un gioco per la galassia di Star Wars è un onore profondo per il nostro studio", ha detto Hades Lu, responsabile di Zero36 Studio. "Il nostro team è dedicato a creare un viaggio immersivo degno dell'eredità di Star Wars, uno che crediamo davvero conquisterà i cuori dei fan di tutta la galassia."

Come ti aspetti che sarà questo prossimo gioco di carte digitali di Star Wars?

