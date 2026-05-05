Star Wars: Battlefront è il gioco di Star Wars più venduto negli Stati Uniti di tutti i tempi

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Come probabilmente sapete, ieri è stato il Giorno ufficiale di Star Wars (il 4 maggio), che, come al solito, è stato celebrato in vari modi. Il dirigente e analista di Circana Mat Piscatella non voleva restare escluso, così ha colto l'occasione per celebrare la giornata e condividere una rivelazione entusiasmante.

Piscatella è la persona con la migliore conoscenza delle vendite di giochi americane e, per celebrare l'occasione, ha rivelato che il 2015 Star Wars: Battlefront, sviluppato dallo studio svedese DICE, è ancora il gioco di Star Wars più venduto di tutti i tempi. È stato amato fin dal lancio, mentre il sequel più sfarzoso ha avuto risultati molto peggiori a causa di una serie di decisioni discutibili da parte di EA, come l'inclusione sia delle loot box sia di alcune meccaniche "pay-to-win". Oggi, però, il secondo capitolo è molto più popolare, dopo che Dice ha sistemato i difetti, ma EA sembra preferire dimenticarne l'esistenza, e per quanto ne sappiamo, non si parla nemmeno di un terzo gioco.

I giochi Star Wars Jedi sono tra i titoli più venduti degli ultimi anni e hanno rappresentato una seria sfida per Battlefront, ma non l'hanno ancora superato del tutto, anche se sia Star Wars Jedi: Fallen Order che Star Wars Jedi: Survivor sono in cima alla lista.

Puoi consultare la lista completa nel post Bluesky di Piscatella qui sotto per scoprire quali sono i dieci giochi di Star Wars più venduti negli Stati Uniti.