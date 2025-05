Star Wars Day 2025: i progetti dei sogni di Gamereactor ambientati in una galassia molto, molto lontana

HQ

È Star Wars Day! Per celebrare la festa annuale segnata dai fan di una galassia lontana lontana, noi, come team editoriale, ci siamo riuniti per evidenziare alcuni meravigliosi (e completamente stravaganti) progetti che vorremmo vedere diventare realtà come parte del franchise Star Wars.

Un'epopea d'azione simile a Death Race che ruota attorno a Sebulba

Chiunque abbia visto l'era "prequel" di Star Wars che si estende Episodes I-III sarà più che consapevole di Sebulba, il podracer cattivo e scorretto che ha tentato di uccidere un giovane Anakin Skywalker mentre la coppia stava gareggiando in una gara su Tatooine. All'epoca, è abbastanza chiaro che Sebulba è una leggenda del podracing da queste parti, una vera e propria icona tra gli appassionati di questo sport. Ma come ha fatto questa creatura brutta e spietata a diventare una tale presenza? Questo è esattamente ciò che dovremmo vedere sul grande schermo, un'epopea folle e frenDeath Race etica in cui vediamo Sebulba superare le probabilità e uscirne vittorioso, scolpendo il suo nome nella storia lungo la strada. Sii onesto... Lo guarderesti.

Boss Nass Empire, un dramma poliziesco Gungan

Boss Nass, il Gungan che brontola da Episode I: The Phantom Menace, non è il carattere più oscuro che troverai. Dopotutto, è apparso in uno dei film principali, ma è un personaggio di cui penso dovremmo vedere di più. Come ha fatto Rugor Nass a diventare il grande capo? Beh, penso che un dramma che mostri il mondo ruvido e duro che si nasconde sotto le acque di Naboo sarebbe un ottimo modo per mostrarlo. Si prenderà sul serio? Non proprio. Star Wars ha già abbastanza prequel? Sì. Ma, come Andor ci ha dimostrato, se rendi la storia abbastanza coinvolgente, uno spettacolo può superare la stanchezza del prequel. Sto pensando che mostreremo l'ascesa di Rugor, perché è diffidente nei confronti del popolo Naboo e perché i Gungan hanno permesso al buffone di guidarli. Come qualcuno che è un fan sfederato della roba Senate nei prequel, sarebbe interessante alzare il sipario sulla sfera politica dei Gungan, magari sollevandoli al di sopra del loro modo divertente di parlare e delle battute sulle scoregge.

Cugini d'armi con Beezer e Bib Fortuna

Star Wars riguarda i parenti o gli amici intimi che ora seguono traiettorie molto diverse. Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker, Darth Vader e Luke Skywalker, Han Solo e Kylo Ren, Rey Skywalker e Sheev Palpatine... L'elenco potrebbe continuare. Quello che non capita spesso è di concentrarci su alcuni dei nomi più piccoli in una galassia lontana, lontana, motivo per cui è ora che la famiglia Fortuna prenda i riflettori. Probabilmente sei a conoscenza di Bib Fortuna, Jabba the Hutt dipendente del concierge, ma sapevi che aveva un cugino che combatteva per il Rebellion ? Sì, Beezer Fortuna era l'eroe che molti non conoscono, dove senza dubbio ci sono conflitti da esplorare qui - sia nel passato che nel presente - una narrazione che potrebbe portare a un grande conflitto conclusivo e forse anche a una possibilità di riconciliazione. Non è questo il senso di Star Wars ?

Ponda Baba: un uomo migliore... o meglio, alieno

Ponda Baba era un po' un buco nel vuoto. Se non sapete di chi sto parlando, ricordate il tizio a cui viene tagliato un braccio da Obi-Wan in Episode IV ? Sì, quel ragazzo. Dal momento che ha ricevuto una reazione piuttosto estrema al bullismo di Luke Skywalker nel film, Star Wars il canone si è assicurato che sapessimo Mr. Baba che sarebbe arrivato. Il brutale Aqualish era un contrabbandiere, un ladro e un cattivo tipo a tutto tondo. Ma, dopo essersi separato dal suo complice dopo un intervento chirurgico di sostituzione del braccio fallito, cosa succederebbe se Ponda Baba avesse cambiato idea? E se usasse la sua rete criminale e l'esperienza passata per il bene? All'alba del nuovo Republic, Ponda Baba potrebbe garantire che i signori del crimine non approfittino del piccolo dopo la caduta del Empire. Star Wars ha bisogno di più storie aliene, e questo potrebbe fungere da divertente avventura separata dagli eventi più ampi della linea temporale principale.

Una serie in stile Kamen Rider o Power Rangers con protagoniste unità 3PO

Cancella subito quel sorriso dalla tua faccia, perché questa idea ha basi piuttosto solide. C-3PO potrebbe non essere il droide più agile della galassia, nonostante abbia attraversato i deserti di Tattoine, le nevi eterne di Hoth o le aspre foreste di Endor, ma lui e molte altre unità della serie di droidi protocollari sono stati attivamente coinvolti nella Guerra Civile Galattica. Alcuni, come C-3PO, R-3PO e K-3PO, lo hanno fatto dalla parte dei ribelli, mentre agenti sinistri come E-3PO (l'unico 3PO con una linea di dialogo, oltre al nostro amico d'oro) lo hanno fatto per la maggior gloria dell'Impero di Palpatine.

Nel 1980 abbiamo avuto la serie Droids, in cui C-3PO e R2D2 hanno vissuto avventure in tutta la galassia, ma non sarebbe stato bello un serial Tokusatsu in stile Mighty Morphin Power Rangers in cui i 3PO hanno affrontato cattivi robotici come i droidi Viva o sicari Hutt come EV-9D9 e 8D8? Forse un E-3PO che fa la fine dell'eroe come un Ranger Verde/Bianco?

Una serie del genere durerebbe circa sei episodi in onda. Ma dio, immagina quei sei episodi. Cinema assoluto.

C-3PO, E-3PO e K-3PO

Un'epica storia d'amore tra Wedge Antilles e il Comandante Ru Murleen con sfumature Rogue One, ma pre-Il ritorno dello Jedi

Rogue One è, ad oggi, la cosa migliore che il franchise ci ha regalato da Episodio III, La vendetta dei Sith in termini di film e serie live action. Gareth Edwards ha capito perfettamente l'esatta dose di fanservice che il fan di Star Wars tollera prima di esplodere, e il tutto da una base tanto diffusa quanto documentata come il preludio alla Battaglia di Yavin. Ora voglio esplorare quell'altra storia non raccontata della scoperta dell'esistenza e della posizione della Seconda Morte Nera in costruzione sulla luna di Endor, di quegli eroi Bothan che morirono per portare quell'informazione alla Flotta Ribelle e che tanto entusiasmarono Mon Mothma.

Ma quella storia mi suona come un rimaneggiamento perché Rogue One esiste già, quindi coglierei l'occasione per esplorare uno dei personaggi che più merita di brillare in un blockbuster di Star Wars: Wedge Antilles. Il leader dello Squadrone Rosso, e poi dello Squadrone Rinnegato, è una leggenda dell'Alleanza Ribelle, e sono sicuro che non gli è mai mancata la volontà di combattere l'Impero. Ma cosa succede se gli diamo un interesse personale a porre fine a pPalpatiune? Forse perché è finito con la sua compagna/moglie, il comandante Ru Murleen.

Cosa, non sai chi è Ru Murleen? È uno dei piloti di maggior successo dell'Alleanza Ribelle... nell'universo alternativo esplorato da Lucasfilm Games in Star Wars: Rebel Assault I & II. Il pilota che inizia come istruttore di volo per il nostro avatar nel gioco, Rookie One, finisce per diventare un'eco dello stesso Wedge mentre partecipa alla distruzione della Morte Nera, poi, nel suo sequel, diventa l'interesse amoroso della protagonista, ma sempre senza perdere il suo ruolo di eroina ribelle.

Forse Ru Murleen esisteva nel canone come un pilota che si innamorò di Wedge, combatté coraggiosamente e cadde, in modo che la flotta attaccasse Endor e, nel processo, Wedges avrebbe guidato quell'attacco e senza esitazione si sarebbe lanciato nel nucleo della Morte Nera per vendicare la sua amata. Giustizia poetica per uno dei personaggi dimenticati del gigantesco franchise galattico, e un ulteriore livello di profondità e rispetto per le Antille, eroe della ribellione.