Star Wars e Columbia collaborano per una raccolta ispirata a Endor

Apparel maker Columbia si è unito a Star Wars per una nuova collezione a tema Forest Moon of Endor. La collezione ribelle spazia da una vasta gamma di prodotti, da giacche e poncho a scarpe e coperte, e ci sono persino tutine in stile Ewok per bambini.

Alcuni dei vari oggetti sono ispirati ai vestiti che i vari eroi Star Wars indossavano durante il loro combattimento su Endor, poiché puoi ottenere un cappotto Han Solo Trench e oggetti fatti per assomigliare a equipaggiamenti militari generici di fazione Rebel come un Cargo Jacket e un Poncho.

Ci sono poi oggetti più generici da aggiungere a questa collezione, che siano felpe con cappuccio, cappelli, bottiglie e zaini, oltre ai suddetti body che trasformeranno i bambini in piccoli Ewoks (archi e fionda non inclusi).

La collezione sarà in vendita per i membri Columbia l'11 dicembre, e dato che sono realizzati come l'attrezzatura resistente del produttore, i prezzi sono piuttosto alti, con i poncho che costano ben 400 dollari.

