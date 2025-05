Star Wars e Destiny 2 si scontreranno entro la fine dell'anno

Come parte dellaDestiny 2 grande esplosione di informazioni di ieri, Bungie non ha solo rivelato una serie di notizie sulla prossima espansione per lo sparatutto di lunga data, ma ha anche presentato l'espansione che seguirà. Questo sarà conosciuto come Renegades, con lancio il 2 dicembre, ed è particolarmente emozionante in quanto vede la serie di fantascienza incrociarsi con Star Wars.

Secondo l'articolo di grande annuncio, Renegades è "ispirato al leggendario universo di Star Wars" e a quanto pare "fonde la narrazione e il gameplay distintivi di Destiny con temi ed elementi tratti dall'iconico franchise di fantascienza".

Ci è stato detto che questo capitolo introdurrà nuovi personaggi, attività innovative, meccaniche evolute e altro ancora, ma le specifiche vengono mantenute abbastanza vicine al petto in questo momento. Quello che sappiamo, a giudicare dal trailer di rivelazione, è che Renegades introdurrà armi a tema Star Wars come blaster e spade laser, e apparentemente ci porterà anche su un pianeta desertico polveroso...

HQ

Per il resto, è stato presentato anche un pacchetto cosmetico a tema Star Wars, che mostra decori per armature che saranno disponibili per le tre classi giocabili. Ora sappiamo che Hunters saranno in grado di definire lo stile dopo General Grevious, Warlocks dopo Kylo Ren e Titans dopo Darth Vader. Yup... Dai un'occhiata in azione qui sotto.

HQ

Per saperne di più su cosa riserva il futuro di Destiny 2, dai un'occhiata all'ultima roadmap qui sotto.