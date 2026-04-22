Star Wars è la casa sia di soldati che di eroi Jedi, secondo Favreau

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Nel corso degli anni, molti hanno elogiato le storie di Star Wars più concrete, come Andor in particolare, ma anche, per esempio, Solo: A Star Wars Story e The Mandalorian. E ne vedremo altri in futuro, ma questo non significa necessariamente che avverrà a scapito di storie più esoteriche incentrate sugli utilizzatori della Forza.

In un'intervista con SFX Magazine (tramite GamesRadar), il regista Jon Favreau spiega come Ahsoka avrà un ruolo chiave nel mantenere viva la Forza nella galassia di Star Wars:

"Chiunque abbia visto i sequel sa che c'è un First Order in arrivo, tipo, 20 anni da dove siamo ora nella trama. E poi Ahsoka sta uscendo la seconda stagione - che ho visto tutta - e questo riguarda sicuramente più il quadro più ampio, un livello più alto.

"Si tratta degli ufficiali e noi siamo i soldati semplici - questa è più un'esperienza a livello di terra di ciò che sta succedendo. Stai vedendo lo sfondo - che, tra l'altro, è come è iniziato il primo Star Wars."

In breve, sembra esserci spazio per entrambi questi tipi di storie in futuro, il che si spera significhi che ci sarà Star Wars per tutti.