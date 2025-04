Star Wars e Lego svelano un nuovo set basato sulla nave dal nome notorio di Jango Fett

HQ

Lego and Star Wars ha rifatto regolarmente molti dei suoi set precedenti negli ultimi tempi, incluso il ritorno di Jabba's Barge. Ora, la coppia ha svelato un altro nuovo set che è in realtà una versione rifatta di un set passato esistente, con questo in particolare che si riferisce a Jango Fett's Firespray-Class Starship, anche un tempo notoriamente noto come Slave 1.

La nave fa parte del Ultimate Collector's Series ed è in realtà una costruzione piuttosto complessa. È composto da 2.970 pezzi e ha un interno autentico, un ingresso principale mobile, blaster regolabili, una carica sismica, la possibilità di essere esposto in posizione verticale o in posizione di atterraggio e anche un paio di minifigure basate su Jango e il suo giovane figlio clonato Boba.

Il set verrà lanciato il 1° maggio e per quanto riguarda il prezzo che ti costerà, il prezzo è fissato a £ 259,99 / € 299,99 / $ 299,99.

Annuncio pubblicitario: