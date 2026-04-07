Star Wars Eclipse è ancora "anni lontani dal completamento"

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Dopo la sua presentazione nel 2021, alcuni di noi sono rimasti sorpresi nell'apprendere che il gioco Star Wars di Quantic Dream sarebbe stato potenzialmente rilasciato alla fine della generazione delle console. Col passare degli anni, però, sembra che saremo fortunati ad avere questo gioco prima del 2030.

L'ultimo rapporto di Insider Gaming sui progressi di Star Wars Eclipse non è il più promettente. Sebbene venga menzionato che una buona parte del gioco è completa, fonti affermano che il team di sviluppo ha fatto "pochissimi progressi per mesi." Anche ora, cinque anni dopo la sua rivelazione, si dice che Star Wars Eclipse "sembra ancora lontano da anni dal completamento."

La maggior parte delle preoccupazioni riguardo al gioco deriva da cause finanziarie, con il rapporto che afferma che sia Quantic Dream che l'editore NetEase fanno affidamento sul successo dei nuovi Spellcasters Chronicles per finanziare il resto di Star Wars Eclipse.

La fonte che ha parlato con Insider Gaming ha spiegato: "Al momento, la prospettiva a lungo termine è meno guidata dalle capacità creative e più dalla sostenibilità finanziaria. Se Spellcasters dovesse fallire commercialmente, si prevede che NetEase rivaluterà il proprio impegno verso lo studio e potrebbe decidere di interrompere ulteriori investimenti."

Né Quantic Dream né NetEase hanno ancora risposto ai commenti sullo sviluppo di Star Wars Eclipse.