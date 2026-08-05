Star Wars: Episodio IV - Un Nuovo Hope è stato doppiato in gallese

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Il prossimo anno, nel 2027, Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza celebrerà il suo 50° anniversario, il che significa che anche l'iconica saga di fantascienza lo farà. Anche se Disney e Lucasfilm probabilmente hanno ancora molto in serbo per celebrare questo straordinario traguardo, una sorpresa è già stata confermata: il film che ha dato inizio a tutto avrà un doppiaggio linguistico completamente nuovo.

Come confermato il StarWars.com, Una Nuova Speranza viene doppiata in gallese per la prima volta, con questa nuova versione del leggendario film che debutterà più avanti quest'anno, il giorno di Natale 2026, trasmessa sulla gallese S4C e sulle sue piattaforme.

Il doppiaggio è prodotto da S4C e dal governo gallese tramite Creative Wales, e abbiamo altri dettagli interessanti sul progetto da condividere, in particolare il titolo sarà Star Wars: Gobaith Newydd, e alcuni dei vari doppiatori sono nomi piuttosto riconoscibili del paese.

Matthew Rhys apparirà nei panni di Han Solo, Rhys Ifans come Obi-Wan Kenobi, Aimee-Ffion Edwards come Principessa Leia, Mark Lewis come Darth Vader e Osian Morgan assumerà i compiti di Luke Skywalker. A questi cinque si aggiungono Llyr Ifans come C-3PO, Nia Roberts come zia Beru, Richard Harrington come Gran Moff Tarkin, Owain Arthur come Red Leader e Rhodri Meili come Gold Leader.

Con questa infrastruttura ora in atto, ci si chiede se L'Impero colpisce ancora o Il ritorno dello Jedi riceveranno presto trattamenti simili.