Star Wars: Fate of the Old Republic non sarà un RPG di 100+ ore

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Star Wars: Fate of the Old Republic non sarà un RPG enorme che ti richiede più di 100 ore per essere completato. Questo è stato confermato nientemeno che dal regista del gioco, Casey Hudson, veterano di Mass Effect e Star Wars: Knights of the Old Republic.

In un'intervista con Bloomberg, Hudson ha spiegato che crede che un gioco che dura 100+ ore di gioco solo per finirlo possa essere un ostacolo per creare entusiasmo. "Più grande non è necessariamente meglio. Se sono entusiasta di un gioco e poi scopro che dura 200 ore — anche se non ho alcuna ambizione di finirlo — mi chiedo, se ci metto 20 ore fuori, uscirò davvero dal primo atto? Molti giocatori vogliono solo giocare qualcosa e finirlo," ha detto Hudson.

Questo non significa che tu abbia una campagna di 20 ore e sia finito, come ha detto Hudson, se vuoi rigiocare FOTOR, puoi farlo e scoprire trame diverse, proprio come nei vecchi classici BioWare. Hudson vuole anche rompere un'altra tendenza del settore non impiegando troppo tempo per produrre Star Wars: Fate of the Old Republic. "Fare giochi che richiedono cinque o sette anni — nessuno di noi vuole farlo," ha detto. Aveva già promesso in precedenza che il gioco sarebbe stato disponibile prima del 2030.

Vediamo molto apprezzamento quando un gioco non vuole consumare tutta la nostra vita per centinaia di ore solo per arrivare ai titoli di coda. Ma, allo stesso tempo, si sente anche una parte molto rumorosa di internet criticare una nuova uscita AAA quando offre solo 20 ore di gioco a un prezzo di 70 dollari. Sembra che non ci sia modo di vincere, ma di solito preferirei l'argomentazione di Hudson, essendo qualcuno che può impegnarsi forse in una partita da 100 ore all'anno.