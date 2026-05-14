Star Wars: Fate of the Old Republic regista e veterano di BioWare Casey Hudson dice che l'IA è "creativamente priva di anima"

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Poiché l'IA è spesso vista come un modo per accelerare certi aspetti dello sviluppo di videogiochi, e Casey Hudson vuole che Star Wars: Fate of the Old Republic se ne vada prima del 2030, forse si potrebbe pensare che possa considerare di usare questa tecnologia. Assolutamente no, perché Hudson non crede che possa offrirgli nulla di utile per realizzare il gioco che vuole creare.

"Trovo solo che l'IA sia creativamente priva di anima. È difficile immaginare dove possa essere davvero utile nel processo. Sono semplicemente davvero poco impressionato," racconta a Bloomberg in una recente intervista. Sembra che Hudson riuscirà a mantenere la promessa di non avere IA, dato che sembra che abbia dato molto controllo su questo progetto.

Star Wars: FOTOR sarà finanziato dal GreaterThan Group, una nuova società fondata dall'ex dirigente di NetEase Simon Zhu, che ha ottenuto circa 100 milioni di dollari di finanziamenti da vari investitori. Hudson ha anche portato a bordo un gruppo di veterani di BioWare, tra cui Ryan Hoyle, Caroline Livingstone e Dan Fessenden. La visione di Zhu con GreaterThan Group è garantire un futuro diverso da quello che vediamo oggi, con nuovi focus tecnologici e sviluppatori licenziati ogni cinque minuti.

"Puoi avere soddisfazione dei giocatori, puoi avere successo commerciale. Puoi avere il successo dell'arte. Non devi scendere a compromessi o sacrificare una cosa per l'altra. Diamo al miglior creatore l'opportunità di lavorare a un progetto da sogno. Tutti vincono... L'industria tratta gli sviluppatori così male. Penso che dovrebbe sempre esserci una forza di riequilibrio che tratti meglio gli sviluppatori."

Quindi, niente IA per FOTOR e torna di una compagnia che sembra interessarsi agli sviluppatori di giochi? Sembra un po' troppo bello per essere vero per me, ma forse sono semplicemente disilluso dall'industria moderna.