Star Wars: Fate of the Old Republic uscirà prima del 2030

HQ

Durante i Game Awards venerdì scorso, LucasFilm ha sorpreso tutti annunciando Star Wars: Fate of the Old Republic, il primo gioco per giocatore singolo della rinomata serie dal 2005. E per rendere le cose ancora migliori, Casey Hudson guida lo sviluppo, lo stesso Hudson che ha realizzato anche Star Wars: Knights of the Old Republic e i giochi Mass Effect.

Ma quando sarà rilasciato? Abbiamo avuto appena il tempo di riportare e annunciare il gioco prima che il giornalista di Bloomberg Jason Schreier apparisse su Bluesky con cattive notizie, spiegando che lo studio che sviluppava il titolo era stato fondato anche quest'anno e che sicuramente non possiamo aspettarci il gioco prima del 2030.

Schreier è normalmente molto stimato, ma non tutti concordano con la sua analisi della situazione. Uno di quelli che non lo fa è il già citato Casey Hudson, che ha scritto quanto segue sui social media in apparente risposta alla conclusione di Schreier:

"Non preoccuparti delle voci del 'non prima del 2030'. La partita uscirà prima di allora. Non sto ringiovanendo!"

Anche se sembra promettente, sia noi che i fan ci aspettiamo un'avventura tanto sontuosa quanto enorme – e queste richiedono tempo per essere realizzate. Casey stesso ammette che sono in "sviluppo iniziale" e se lo sviluppo è iniziato quest'anno con uno studio completamente nuovo, la vera domanda è quanto lontano potranno effettivamente arrivare prima del 2030.

Cosa ne pensi, saranno pronti per l'uscita entro il 2029 o prima, oppure sarà nel 2030 o dopo?