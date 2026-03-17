Star Wars: Galactic Racer avrà una versione fisica

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Con sempre più giochi che vanno in distribuzione esclusivamente digitale, è un po' nostalgico vedere un videogioco dichiarare con audacia che arriverà in una scatola che potrai tenere in mano e che richiederà un disco da inserire nella console. Forse oggi è più per lo spettacolo che altro, con aggiornamenti del primo giorno e simili, ma c'è ancora un pubblico per i giochi fisici.

Star Wars: Galactic Racer lo sa, e l'editore Secret Mode e Plaion stanno collaborando per offrire un lancio fisico completo. Plaion sarà il distributore fisico globale per Star Wars: Galactic Racer e si sta già preparando per il lancio entro la fine dell'anno.

"Siamo lieti di collaborare con Secret Mode per portare Star Wars: Galactic Racer sul mercato fisico globale", ha dichiarato il CEO di Plaion, Craig McNicol, in un comunicato. "Garantire il mandato per la distribuzione fisica mondiale di un titolo così entusiasmante sottolinea la forza delle nostre relazioni nel retail, dei nostri team di esperti in tutto il mondo e della nostra vasta esperienza nel settore dei giochi fisici. Siamo impegnati a fornire prodotti di alto livello a tutti i giocatori e attendiamo con interesse un forte lancio globale."

Alison Fraser, direttrice commerciale editoriale di Secret Mode, ha aggiunto: "Noi di Secret Mode siamo lieti di annunciare Plaion come nostro partner di fiducia per la distribuzione fisica per contribuire a portare il successo globale sul nostro gioco recentemente annunciato, Star Wars: Galactic Racer. Abbiamo piena fiducia nella loro esperienza e competenza e non vediamo l'ora di lavorare insieme per portare questo emozionante gioco di corse sia ai nuovi che ai fan di lunga data del tanto amato franchise."

Star Wars: Galactic Racer arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S nel 2026.