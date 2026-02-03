Star Wars: Galactic Racer includerà anche le corse di pod

HQ

Come abbiamo recentemente riportato, è ora confermato che i Game Awards torneranno a dicembre, quando potremo aspettarci diversi annunci entusiasmanti. Una delle cose mostrate durante l'edizione 2025 è stato Star Wars: Galactic Racer, un gioco di corse ambientato nella vecchia galassia di George Lucas, sviluppato da Fuse Games sotto la guida di diversi veterani Burnout.

Oltre al fatto che il gioco stesso fosse una sorpresa, c'era un altro aspetto che ha sorpreso molti: sembrava che tutti guidassero veicoli simili a quelli di un landspeeder. Considerando che le corse di pod (da Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma) sono di gran lunga la forma più famosa di corse di Star Wars, mi è sembrato strano non usare questi veicoli in un gioco in cui gareggi con hovercraft nella galassia di Star Wars.

Ma... Per fortuna, la gente si è preoccupata per niente. Il fondatore e CEO dello studio, Matt Webster, ha una notizia rassicurante da condividere in un'intervista a GamesRadar+:

"Non puoi davvero creare un'esperienza di gara di Star Wars senza fare le corse di pod, vero? La fantasia centrale del gioco è diventare un pilota d'élite nella Galactic League, e le corse di pod sono il culmine della velocità e delle corse nella galassia di Star Wars."

In breve, possiamo aspettarci di prendere il volante o i comandi dei podracer in Star Wars: Galactic Racer, ma ci sarà anche una miriade di altri veicoli tra cui scegliere:

"Tuttavia, quando abbiamo deciso di creare Galactic Racer, volevamo fare di più - puntare su molteplici tipi di veicoli e molteplici espressioni di velocità per offrire ai giocatori una gamma di esperienze. Galactic Racer offre ai giocatori la possibilità di pilotare veicoli che conoscono e amano, oltre a quelli che non avranno mai sperimentato prima, attraverso una gamma di modalità in solitaria e multiplayer."