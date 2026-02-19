Star Wars: Galactic Racer non avrà alcun abbonamento stagionale

HQ

Da quando Star Wars: Galactic Racer è stato annunciato, il gioco è sempre più promettente ogni volta che vediamo o sentiamo qualcosa a riguardo. Il presupposto di "correre nella galassia di Star Wars" è già abbastanza entusiasmante, ma da allora abbiamo anche avuto la conferma che includerà il corsa di pod, abbiamo potuto provare un gameplay fantastico e ora gli sviluppatori hanno annunciato qualcosa che siamo abbastanza sicuri che nessuno di voi sarà triste.

In un'intervista con IGN, il fondatore (e CEO) di Fuse Games Matt Webster afferma che non ci saranno abbonamenti stagionali perché vuole offrire un gioco completo:

"No. Questa è una versione premium, giusto? Abbiamo la nostra campagna, la modalità arcade, il multiplayer, ed è una cosa autonoma."

Oggi, l'idea di poter comprare un titolo di corse senza dover spendere soldi regolarmente sembra quasi esotica, ma Webster non la ritiene appropriata perché non è free-to-play:

"L'unico motivo per cui dico un no cieco è che, nella mia testa, il season pass è collegato ai giochi free-to-play, e non è quello che stiamo facendo."

Tuttavia, non sembra del tutto fuori questione che possa esserci qualche DLC in futuro, ma non è qualcosa che sia pianificato, e anche se dovesse accadere, probabilmente sarà sotto forma di espansioni piuttosto che di season pass, cosa con cui il direttore creativo Kieran Crimmins concorda:

"Il nostro atteggiamento attuale è quello di un rilascio premium, cercare di ottenere un'esperienza straordinaria appena iniziata. Ovviamente, non chiuderemmo la porta a qualcosa più avanti, ma non è davvero quello a cui stiamo pensando in questo momento. Vogliamo solo che sia il miglior gioco possibile, e vogliamo che sia completo quando uscirà."

Fuse Games è composto in gran parte da veterani di Criterion. Uno studio che oggi sembra un'ombra di quello che era un tempo, dove in passato dominava il genere delle corse arcade con la serie Burnout. In Star Wars: Galactic Racer, stanno tornando alle loro radici in molti modi, e sembra che vogliano mantenere lo stesso principio seguito con Burnout, cioè creare giochi completi.