Star Wars: Galactic Racer viene lanciato a ottobre in tre diverse edizioni

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Le informazioni sono trapelate all'inizio di questa settimana, ma finché non avremo una conferma ufficiale, non sapremo davvero cosa stia succedendo. E ora, lo sviluppatore Fuse Games e l'editore Secret Level hanno rivelato la data di uscita di Star Wars: Galactic Racer.

Proprio come suggeriva la fuga di notizie, la data di uscita è il 6 ottobre, quando il gioco arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. E come è consuetudine con i titoli principali, naturalmente ci saranno più versioni - in questo caso, tre. Ecco le tue opzioni, inclusi i prezzi inclusi e i prezzi riportati dal comunicato stampa:

Edizione Standard ($59,99 / £49,99 / €59,99)



Una copia del gioco



Edizione Deluxe ($79.99 / £64.99 / €79.99)



Una copia del gioco



Custodia in acciaio con guaina (solo edizione fisica)



Digital art book - Contiene illustrazioni mai viste prima dei personaggi, delle location e dei veicoli



Crafti repulsori esclusivi (x3)



Kor Sarun: Darc X landspeeder



Kor Sarun: Ciza T speeder bike,



Kor Sarun: Speeder a sfilo Rak S



Eventi arcade unici (x3)



Deluxe Livery Pack - Design unici per tutti i tuoi veicoli



Deluxe Player Banner Pack - Nuove insegne e sfondo per mostrare il tuo stile nelle modalità multiplayer



Edizione da collezione ($159,99 / £139,99 / €159,9)



Kor Sarun: modello fisico del Landspeeder Darc X



Campione della Lega Galattica Kestar Bool, striscione fisico



Patch pilota (x2)



Libro d'arte fisico



Bossolo in acciaio con copertura slittante personalizzata



Upgrade Deluxe Edition - Include tutti gli oggetti digitali della Deluxe Edition



C'è anche un bonus per il preordine da aspettare con ansia. Se riservi, puoi aspettarti una "livrea bonus" per i tuoi land speeder, speeder bike e skim speeder con diverse opzioni di colore a seconda della piattaforma (rosso per PC, blu per PlayStation e ovviamente verde per Xbox). Inoltre, è incluso uno banner per il giocatore multiplayer.

Abbiamo anche ricevuto un nuovo trailer e alcune nuove immagini per celebrare l'occasione, dai un'occhiata qui sotto.