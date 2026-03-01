Star Wars Galaxies riceve un enorme aggiornamento sui contenuti della Guerra Civile dal Fan Restoration Project

HQ

Quando leggi qualcosa come la Stop Killing Games Initiative, potresti chiederti chi diavolo stia ancora dedicando tempo a giochi ormai ormai oltre e alcuni che sono persino chiusi. Fan appassionati è la tua risposta. Persone che tengono un gioco attivo puramente per amore e perseveranza, proprio come la community che continua a tenere in vita Star Wars Galaxies da più di 15 anni dalla sua chiusura.

Come ha notato PCGamer, Star Wars Galaxies ha recentemente ricevuto un enorme aggiornamento, portando contenuti equivalenti a una guerra civile intera nell'MMO. L'aggiornamento Shatterpoint porta un nuovo evento ciclico che vede l'Impero e la Ribellione contendere il controllo della galassia. Combatteranno per il controllo di sette pianeti, ottenendo quel controllo quando otterranno un milione di punti di controllo.

Non devi combattere in prima linea se non è così che hai costruito il tuo personaggio, e i giocatori possono impegnarsi nello spionaggio, oltre a diventare mercenari per aiutare chi non sta vincendo la battaglia in un dato momento. I contenuti di Shatterpoint sono pensati per ripetersi, così come l'altro nuovo contenuto, Flashpoint.

Flashpoint coinvolge battaglie PvP casuali che si svolgono nel mondo del gioco, combattute come parte del conflitto tra l'Impero e la Ribellione. Metti tutto insieme, e ottieni una valanga di contenuti che qualsiasi gioco uscito oggi sarebbe orgoglioso di aver pubblicato. Star Wars Galaxies Le ventole sono semplicemente costruite diversamente, immagino.