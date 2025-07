Star Wars: Hunters non è stato un fallimento, secondo il CEO di Zynga

HQ

Star Wars: Hunters, lo sparatutto d'azione live-service per dispositivi mobili, PC e Nintendo Switch che ha visto i giocatori affrontare squadre nemiche in battaglie multiplayer, non è considerato un fallimento dall'editore Zynga.

Questo secondo il CEO dell'azienda che, in una conversazione con The Game Business, ha parlato di cosa ha funzionato e cosa no nel titolo live-service di breve durata. "Abbiamo costruito una grande base tecnologica e un gioco divertente", ha dichiarato il CEO di Zynga Frank D. Gibeau. "Il problema era che non era un'attività redditizia. Non siamo stati in grado di generare le installazioni organiche dalla licenza".

"Abbiamo avuto alcuni problemi con il modo in cui potevamo esplorare la proprietà intellettuale. Potresti interpretare Darth Vader o no? Quel genere di cose", ha continuato Gibeau. "Alla fine ci siamo ritrovati con un gioco multipiattaforma su Switch e dispositivi mobili che funzionava perfettamente. È stato divertente. Ma non si è impegnato a lungo termine. E non era un'attività redditizia".

Eppure Gibeau crede che questi momenti siano più opportunità per lo studio di imparare, e non li considera davvero dei fallimenti. "È molto difficile lanciare nuovi prodotti sui dispositivi mobili in modo efficace. Avrai un sacco di errori e devi avere uno stomaco forte e una cultura dell'apprendimento orientata a: 'Ehi, ha mancato. Perché è mancato? Perché non proviamo invece questo?' Per ogni gioco che non raggiunge il suo pieno potenziale, torniamo indietro, dopo l'autopsia, cerchiamo di capire cosa è andato bene, cosa è andato storto nel team, nella tecnologia, nel go-to-market. Per una serie di motivi. E poi lo applichiamo e condividiamo l'apprendimento in tutta l'azienda", ha affermato.