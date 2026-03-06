Star Wars: Knights of the Old Republic Remake "ancora in sviluppo" secondo Saber

HQ

Sta diventando una gag ricorrente, visto che ogni anno sembra offrire lo stesso aggiornamento riguardo a Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Dopo l'annuncio ufficiale nel 2021, non abbiamo più visto nulla di valore sul gioco, nonostante ci sia stato spesso detto che è ancora in produzione... Ecco che il 2026 ha già seguito questa tendenza.

Parlando con IGN, il chief creative officer di Saber Interactive, Tim Willits, ha dichiarato che il remake di KOTOR è "ancora in sviluppo", aggiungendo però che al momento non può condividere ulteriori informazioni sul progetto.

Questo ultimo aggiornamento segue un aggiornamento molto, molto simile nel 2025, un altro molto familiare nel 2024, e persino simile nel 2023, con il progetto che è riuscito a sopravvivere alla vendita del suo sviluppatore da parte di Embracer tempo fa, varie fughe di notizie che mostrano scorci di concept art e uno degli attori vocali originali completamente all'oscuro del remake.

Una situazione davvero folle, ma ora la domanda si sposta a se il 2027 continuerà questa tendenza un po' esilarante...?