Star Wars: Knights of the Old Republic Remake concept art appare online

Abbiamo sentito molto poco sul Star Wars: Knights of the Old Republic Remake a parte il fatto che a quanto pare è ancora in lavorazione presso Saber Interactive. La sua uscita sembra certamente essere molto, molto lontana, ma i fan del gioco originale e dell'IP stanno aspettando con il fiato sospeso qualsiasi informazione che potrebbe arrivare dai tubi.

MP1st ha recentemente individuato un po' di concept art che proviene da un artista che ha lavorato al remake di KOTOR fino al 2021. L'arte mostra una versione aggiornata di Kashyyyk, il pianeta Wookie, e otteniamo un confronto tra la versione originale e il remake.

Non sappiamo quanto della versione di Aspyr sia rimasto o se Saber abbia effettivamente deciso di ricominciare da zero, quindi non possiamo determinare se questo aspetto di Kashyyyk apparirà nel remake di KOTOR ogni volta che verrà rilasciato.