Star Wars: Maul - Shadow Lord trailer anticipa una storia di vendetta oscura

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Lucasfilm ha pubblicato un nuovo trailer per la prossima serie animata Star Wars: Maul - Shadow Lord, e mostra chiaramente che il più implacabile ex apprendista Sith della galassia non ha ancora rinunciato ai suoi piani di potere—o di vendetta.

La storia riprende dopo gli eventi di Star Wars: The Clone Wars e segue Maul durante i primi anni dell'ascesa dell'Impero Galattico. Qui si trova in una posizione molto più vulnerabile di prima. Dopo la sua brutale sconfitta per mano di Darth Sidious, ha perso gran parte della sua influenza ed è costretto a ricominciare dall'ombra mentre l'Impero stringe il controllo sulla galassia.

Il trailer offre uno scorcio di ciò che sta per accadere, suggerendo che Maul sta facendo del suo meglio per costruire una nuova rete criminale mentre trama la sua vendetta contro l'Impero. La serie è diretta dal veterano di Star Wars Dave Filoni, e Sam Witwer torna ancora una volta per prestare la sua voce al personaggio malvagio.

Star Wars: Maul - Shadow Lord è composto da dieci episodi e debutta su Disney+ il 6 aprile, con i primi due episodi che usciranno subito prima degli altri settimanalmente in vista del finale dello stesso Star Wars Day, il 4 maggio.

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