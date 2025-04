Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune sarà presentato venerdì

HQ

Sfortunatamente, Star Wars Outlaws non è mai stato il successo commerciale che Ubisoft aveva sperato, né le recensioni hanno raggiunto i massimi livelli. Ma c'è ancora vita nel titolo e ora stiamo aspettando l'imminente seconda (e ultima?) espansione A Pirate's Fortune.

Ora è stato annunciato tramite Instagram che potremo dare un'occhiata il 18 aprile in connessione con Star Wars Celebration Japan 2025. Supponiamo che in quel momento verrà rilasciato un trailer che ci permetterà di dare un'occhiata all'avventura più da vicino, ma l'immagine ci dà una prima occhiata a questa versione dell'adorabile pirata spaziale Hondo Ohnaka (che è diventato uno dei preferiti dopo le serie Clone Wars e Rebel ) che è coinvolto. Tutto ciò che sappiamo a questo punto sono le informazioni minime che abbiamo ottenuto quando questo DLC è stato annunciato l'anno scorso:

"In Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune, la reputazione del Pioniere raggiunge Kay, poiché il famigerato Hondo Ohnaka ha bisogno di aiuto per sfuggire a una banda di pirati e rubare un enorme tesoro che può riportarlo al suo antico splendore."

Teniamo le dita incrociate per quello che speriamo sarà un addio dignitoso per Kay Vess, poiché temiamo che non tornerà data la mancanza di successo commerciale per Star Wars Outlaws.