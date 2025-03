Star Wars rilascia il merchandising in edizione limitata settimanalmente dal mese prossimo

HQ

Anche se manca ancora più di un mese al 4 maggio, ovvero lo Star Wars Day (penso che anche Star Trek cerchi di rivendicare quel giorno), sembra che la Disney si stia preparando in anticipo per i festeggiamenti. Un nuovo lotto di merchandising sarà rivelato il mese prossimo, con drop settimanali in edizione limitata.

Come riporta Variety, una collezione Be With You del 4 maggio arriverà sullo store Disney e nei Parchi Disney il giorno stesso, ma prima verranno lanciati i drop settimanali dall'11 aprile sul Disney Store.

A quanto pare, il 18 aprile segna uno dei lanci più grandi, poiché questo sarà il giorno in cui la Disney rivelerà la sua collezione Hoth, ispirata al pianeta innevato de L'Impero colpisce ancora. Il drop dell'11 aprile è la collezione Ender Droids, che include articoli ispirati a C-3PO e R2-D2.

Darai un'occhiata a questo merchandising di Star Wars?

