Star Wars: Starfighter ha concluso le riprese

HQ

Anche se vedremo Star Wars di nuovo al cinema dopo una lunga pausa il prossimo anno per The Mandalorian e Grogu, il primo nuovo film di Star Wars a presentare un cast completamente nuovo di personaggi per il franchise sarà Star Wars: Starfighter di Shawn Levy, con Ryan Gosling. L'uscita nelle sale è prevista per maggio 2027, ma la produzione è già terminata.

Questo secondo il regista Shawn Levy, che ha condiviso su Instagram che la produzione era terminata. Ha condiviso un'immagine di lui che corre lungo la parete laterale di quello che sembra essere l'interno di un'astronave. Ora, il film si sta dirigendo verso quello che sarà sicuramente un lungo ciclo di post-produzione, considerando quanti effetti saranno necessari per dare vita a un film di Star Wars.

Levy si sta tenendo molto occupato ultimamente, concludendo Stranger Things insieme ai fratelli Duffer quest'anno e lavorando anche su Starfighter. Il film di Star Wars del 2027 è un film autonomo ambientato circa 5 anni dopo gli eventi de L'ascesa di Skywalker. Ryan Gosling sarà affiancato da un cast davvero stellare, tra cui Mia Goth, Amy Adams, Matt Smith e altri.