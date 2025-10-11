Star Wars: The Clone Wars Ahsoka attrice commenti sulla serie live-action

HQ

Potrebbe essere nata come personaggio animato in Star Wars: The Clone Wars, ma negli ultimi anni è stata ritratta anche in live-action.Ahsoka Ashley Eckstein ha dato vita al personaggio nel suo lavoro di doppiaggio, e Rosario Dawson interpreta Ahsoka in live-action.

Parlando con Ashley Eckstein al San Diego Comic-Con Málaga, le abbiamo chiesto della sua interpretazione della serie live-action, ed è felice di vedere Ahsoka ricevere un po' d'amore in un formato diverso. "Beh, prima di tutto, adoro il fatto che Ahsoka abbia una serie live-action. Penso che Rosario stia facendo un ottimo lavoro", ha detto.

"Sai, all'inizio,Ahsoka era solo questo personaggio, questo personaggio tagliente che la gente pensava stesse per morire. Pensavano che dopo le Guerre dei Cloni sarebbe morta. E ad essere onesti, penso che a molte persone non importasse di lei. Ora, la gente non vuole che muoia. Vogliono Ahsoka per vivere. Vogliono di più. E quindi è eccitante".

Eckstein ha anche parlato dell'incontro con Carla Tano, la voce spagnola di Ahsoka al Comic-Con di recente, e puoi saperne di più su questo e ottenere la nostra intervista completa qui sotto: