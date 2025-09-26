Star Wars: Visions mostra una spada laser completamente nuova nel trailer della terza stagione

HQ

Nove studi di anime hanno riunito le loro interpretazioni dell'universo di Star Wars e il mese prossimo vedremo una nuova stagione del successo animato Star Wars: Visions. Coprendo varie epoche e luoghi dell'universo di Star Wars, Visions è stato spesso elogiato per le sue interessanti interpretazioni di una galassia molto, molto lontana.

Nel trailer qui sotto, diamo un'occhiata alla prossima stagione, che uscirà il 29 ottobre. Lo straniero errante del primo episodio della serie sembra essere tornato, questa volta affrontando un Sith con una spada laser a più lame che è diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto prima.

Ci sono un sacco di immagini iconiche di Star Wars nel trailer, mescolate con gli stili di David Production, Wit Studio, Trigger, Polygon Pictures, Project Studio Q e altri, che danno a Star Wars un po' di freschezza e mostrano che questo universo è molto più grande della saga di Skywalker.