Star Wars: Visions Presents - Il Nono Jedi a esplorare una galassia lontana, molto lontana molto dopo lo Skywalker Saga

Ora che The Mandalorian & Grogu è al cinema da un po', potresti essere curioso di sapere quale sarà la prossima grande nuova grande produzione di Star Wars. Si scopre che siamo pronti a tornare al formato anime Visions, tranne che non per una raccolta di racconti separati, ma piuttosto per una serie anime su larga scala dedicata a un unico filo narrativo.

È conosciuta come Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi, ed è una serie che esplora il lore di Star Wars ben oltre il periodo della saga Skywalker. È ambientato in una versione di una galassia molto, lontana dove Jedi e Sith sono entrambi scomparsi, e ora una nuova forza sta emergendo per prendere il controllo della galassia. Sembra proprio che ci aspettino un altro villain alla Darth Vader, finché non accende la spada laser e rivela che potrebbe davvero essere un Jedi...? Nel frattempo, l''eroe' sviluppa una lama rossa a forma di spada laser, ponendo la domanda su chi sia buono e chi sia cattivo in questa narrazione.

In ogni caso, quello che sappiamo è che Production I.G. ha animato questa serie (lo stesso team dietro Ghost in the Shell), con Kenji Kamiyama che torna come regista supervisore dopo aver diretto alcuni episodi di Visions in passato. Per quanto riguarda il motivo, The Ninth Jedi in realtà si basa su una storia già proposta nei Volumi 1 e 3 di Visions, il che significa che questo è anche il primo racconto breve ad essersi ampliato in un evento di serie a sé stante.

Per quanto riguarda la data di anteprima de Il Nono Jedi, tutti gli episodi della serie anime arriveranno su Disney+ il 5 agosto, e potete vedere il trailer appariscente qui sotto.