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Star Wars è una mia passione segreta. Ricordo di aver registrato i film originali di Star Wars su videocassette quando venivano trasmessi su TV2 ai tempi, e li guardavamo finché non si consumavano così tanto che la qualità dell'immagine divenne così scarsa che ormai non si potevano più guardare i film. Oggi la serie è un po' altalenante per me, proprio come per molti. Mi è piaciuto Andor e alcune parti di The Mandalorian, ma ci sono alcune serie che non ho nemmeno iniziato a iniziare. Quindi è stato emozionante ricevere un codice per la recensione di Star Wars: Zero Company che, a giudicare dai trailer che avevo visto, sembrava proprio per me. "XCOM nell'universo di Star Wars" suonava esattamente come il mio gusto più esigente avrebbe apprezzato, ma è una premessa che la maggior parte delle persone può comprendere subito. Ha semplicemente senso.

Zero Company è ambientato mentre The Clone Wars è ancora in pieno svolgimento. È il periodo in cui Anakin Skywalker è ancora dalla parte della Repubblica, e in cui tutto (spoiler) non è ancora completamente crollato. Nel mezzo di questo periodo affascinante, interpreti Hawk, un ex ufficiale della Repubblica che ora guida un gruppo di mercenari e specialisti che svolgono missioni ogni volta che qualcuno paga abbastanza, o ogni volta che la galassia è nuovamente sull'orlo del collasso, cosa che spesso accade in Star Wars. Il gruppo si trova rapidamente coinvolto in un conflitto con il culto noto come The Infinite Coil, che ha questi insetti inquietanti che mordono i potenziali membri; Se sopravvivi, vieni considerato degno. Tuttavia, contratti anche una sorta di piaga che sfiguri la tua pelle, ma in cambio ti concede poteri sovrumani. Questo culto diventa rapidamente una minaccia per la Repubblica, e quindi sei assunto per sterminarli a qualunque costo.

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È una premessa brillante che non segue necessariamente la fascinazione eterna della serie Star Wars per i Jedi. Sono nel gioco, ma non si tratta solo di spade laser, mantelli e persone che parlano molto seriamente dell'equilibrio della Forza. Quasi ogni razza e fazione che si possa immaginare si presenta in un modo o nell'altro, e questo dà al gioco un'atmosfera più concreta, cosa che apprezzo molto. Sembra più la versione di Star Wars del 'boots on the ground', dove le persone sono indebitate, hanno traumi passati, fanno affari loschi e cercano di sopravvivere in una galassia che sembra costantemente a tre secondi dall'ennesima catastrofe.

Lungo il percorso, si ritrovano una serie di personaggi diversi, ognuno con la propria storia, che in un modo o nell'altro sono entrati in contatto con The Infinite Coil e le loro malefatte. Amo questi personaggi e il modo in cui sono tutti intrecciati nella storia. Ci si affeziona a loro man mano che si procede, anche se il doppiaggio è un po' altalenante. Il mio preferito è stato il freddo Cly Kullervo, un Mandaloriano serio che si ammorbidisce un po' man mano che la storia procede. È un personaggio affascinante con i suoi demoni, che devi aiutarla a combattere. Inoltre, è davvero interessante interpretarla. È una Mandaloriana, e possiede le abilità tipiche di quella classe, che sono molto divertenti da usare. La storia in Star Wars: Zero Company è nel complesso piuttosto divertente e ti accompagna attraverso la narrazione piuttosto lunga.

L'intera storia è strutturata attorno alle missioni a cui vieni mandato, quindi conosci il formato. C'è una mappa della galassia dove selezioni le missioni, e qui ci sono tre menu da navigare. Puoi scegliere una mappa che mostra la tua influenza nella galassia; Più alta è la ricompensa, più ricompense ricevi, che puoi usare per potenziare i tuoi soldati. Questi potrebbero includere nuove armi, nuove abilità, crediti e così via. Guadagni influenza attraverso gli altri due menu. In una di esse, puoi mandare i tuoi soldati in missione senza parteciparvi personalmente. Ti vengono date delle scelte e puoi decidere quali soldati svolgono quali compiti. Queste missioni vengono poi simulate e possono finire bene o male. Se finiscono bene, guadagni influenza nel settore in cui si svolgono, e se finiscono male, i tuoi soldati potrebbero tornare feriti, dopodiché dovranno passare un po' di tempo in infermeria.

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C'è un numero specifico di queste missioni che puoi affrontare ogni giorno e, una volta esaurito, ci sono missioni che puoi guidare da solo con una squadra dei soldati scelti. Questa sinergia tra i diversi tipi di missione funziona assolutamente alla grande, e adoro vincere una nuova arma in una simulazione, che posso portare subito con me in una vera missione. Ti dà la sensazione reale che tutto sia interconnesso, e che stai effettivamente costruendo la tua piccola squadra nel tempo, invece di saltare da un livello all'altro senza alcun contesto.

Le missioni live, però, sono la carne e l'ossa di Star Wars: Zero Company, ed è qui che devi davvero usare le tue abilità strategiche. Se hai già giocato a XCOM, avrai un'idea approssimativa di cosa aspettarti. Ci sono però alcune differenze. Non c'è nebbia di guerra che oscura l'intera mappa, il che significa che puoi pianificare molto meglio rispetto a XCOM. Sai quando arrivano i rinforzi e da dove arrivano, quindi puoi sempre pensare due passi avanti. Mi è piaciuto molto. Rende il gioco un po' meno brutale, ma anche più tattico, in modo che ti fa sentire intelligente quando un piano funziona.

Non è spietato come XCOM, e forse mi è sfuggito, in rare occasioni, la sensazione che una singola decisione davvero sbagliata potesse far crollare l'intera missione come una tenda Jawa costruita male. D'altra parte, rende anche il gioco più accessibile e meno stressante da giocare. Vieni comunque punito se giochi in modo stupido, ma il gioco non sembra nascosto dietro il divano con un martello, solo perché hai spostato un soldato di due caselle nella direzione sbagliata. È un equilibrio che in realtà mi piace abbastanza. Vale anche la pena notare che ci sono molti modi per modificare il livello di difficoltà; Ad esempio, puoi abilitare la morte permanente per tutti i tuoi personaggi. Se muoiono in combattimento, muoiono, e la storia si sviluppa di conseguenza. È assolutamente folle.

Inoltre, i tuoi soldati hanno classi e abilità diverse che puoi utilizzare a seconda delle situazioni in cui ti trovi. Ho deciso che Hawk dovrebbe eccellere a lunga distanza, così l'ho equipaggiato con un fucile da cecchino. Cly Kullervo, come ho detto prima, ha un jetpack che la rende molto mobile, ed è davvero brava a volare vicino ai rinforzi in arrivo, decimandoli con il suo blaster e poi rivolando via. L'ho chiamata la tattica del "sting-and-vai". Entra, colpisci, esce di nuovo, e poi il nemico può semplicemente restare lì a sfogarsi dall'altra parte della mappa.

È proprio questo che mi piace della struttura di Star Wars: Zero Company. Ogni singolo soldato si sente unico, e possono essere usati in molti scenari in modo completamente naturale. Non c'è assolutamente dubbio su cosa sappia fare ciascuno di loro, cosa che a volte era un problema per me in XCOM. In generale è divertente, e ti ritrovi costantemente in nuove situazioni a cui devi adattarti. Quell'adattamento è davvero divertente, perché ti senti come un piccolo ragno mentale tattico seduto in mezzo alla ragnatela, tirando le fila giuste.

Inoltre, ogni singolo soldato può essere potenziato in così tanti modi che è quasi travolgente. Esistono i "legami", che significano che una relazione positiva tra due soldati può portare entrambi all'acquisizione di nuove abilità positive. Ci sono i punti XP standard, che migliorano le abilità dei tuoi soldati. Ci sono potenziamenti per il tuo nascondiglio, così puoi fornire un addestramento migliore ai tuoi soldati, e puoi migliorare l'accesso al mercato nero, dove puoi acquistare nuovo equipaggiamento. Come detto, c'è molto da tenere sotto controllo, ma fortunatamente ci sono anche limiti a quanto puoi fare in un giorno. Questo significa che, anche se hai molto davanti a te, non ti senti mai completamente sopraffatto dai sistemi. Potete assaggiare un morso di bantha alla volta.

La presentazione cattura anche molto bene lo spirito di Star Wars. Non è il gioco visivamente più impressionante che abbia visto quest'anno, e il pop-in un po' sminuisce un po', ma i suoni di blaster, droidi, astronavi e i vari pianeti contribuiscono davvero all'atmosfera. La musica e il design sonoro guidano costantemente l'esperienza nella giusta direzione e, anche se non è sempre così cinematografico come si potrebbe immaginare, sembra Star Wars. Solo visto dal punto di vista dei soldati, contrabbandieri e mercenari, piuttosto che dai pavimenti lucidi del Tempio Jedi. È un aspetto che mi piace molto.

Tuttavia, il pop-in è un problema su PC e le texture si caricano un po' lentamente, il che può essere un po' distraente quando il mondo cerca di essere cinematografico e alla Star Wars. Ho anche avuto un paio di missioni che sono andate un po' storte e in cui ho dovuto ricominciare. Le missioni più generiche che puoi intraprendere possono essere piuttosto monotone, e dopo qualche ora hai provato la maggior parte delle loro varianti. Può facilmente finire con un piccolo "hmpf, di nuovo questo livello" quando vieni mandato in una missione che sembra qualcosa che hai già completato più volte. Fortunatamente, le missioni della storia più importanti sono molto più varie e offrono molta varietà, e hanno un peso molto maggiore nel quadro generale.

Quindi, se sei un fan dei giochi tattici a turni e di XCOM, questo è assolutamente il gioco che fa per te. In generale è più accessibile, ma può anche diventare impegnativo quanto vuoi. Allo stesso tempo, BitReactor abbina XCOM a una narrazione solida, personaggi fantastici e un'atmosfera sovrastratificata.

Zero Company non è perfetto - pochi giochi lo sono - ma come "primo colpo" di questo studio, spero sinceramente che vada bene; sembra un po' un'anomalia in mezzo al futuro incerto di EA. È davvero un solido gioco di strategia tattica a turni, con una grande storia, buoni personaggi e un universo che ricorda Star Wars da un'angolazione leggermente diversa e più cruda. Ha davvero potenziale!