Star Wars Zero Company Classificato, annuncio della data di uscita atteso a breve

HQ

Star Wars Zero Company, il gioco che sembra combinare tutto ciò che amiamo dai giochi di fantascienza come Tactics di XCOM e dai compagni di Mass Effect, è stato valutato sia dal board coreano GRAC che dall'ESRB americano, segnalando che la data di uscita potrebbe arrivare prima piuttosto che dopo.

Le certificazioni sia del GRAC che dell'ESRB sono piuttosto simili. Il consiglio sudcoreano raccomanda il gioco per p[layer 15 in su a causa di una "rappresentazione realistica della violenza" e del "linguaggio volgare." L'ESRB lo ha classificato come T per Teen, senza alcuna descrizione fornita sul sito di GRAC. Considerando che la maggior parte della violenza includerà laser e spade laser invece che sangue e violenza, queste cifre sono prevedibile.

Di solito, quando un gioco è valutato da più tavole, questo avviene qualche mese prima che venga rilasciato. Non è sempre così, ma il modello è evidente. Pertanto, potrebbe essere che vedremo Star Wars Zero Company riapparire al Summer Game Fest quest'anno, con una data di uscita a cui possiamo aggrappasserci, aspettando di giocare a questo mashup di sottogeneri fantascientifici vincenti.