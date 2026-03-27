Star Wars Zero Company ha abbastanza storia da renderlo tanto un RPG quanto un gioco di strategia

HQ

Quando abbiamo visto per la prima volta Star Wars Zero Company, era incredibilmente facile indicare il suo combattimento a squadre a turni, così come il suo ex responsabile dello sviluppo Firaxis, e dire che si tratta solo di Star Wars XCOM. Questo, pur essendo per lo più vero, non è la somma del tutto di Star Wars Zero Company. Neanche per sogno.

PC Gamer ha recentemente potuto dedicare un po' di tempo al gioco, evidenziando la separazione tra la storia principale e le missioni secondarie. Nella storia principale, passerai dagli scontri tattici sperimentando aree di esplorazione in terza persona, permettendoti di immergerti ulteriormente in questa particolare storia delle Guerre dei Cloni.

Tornati alla tua base, potrai anche parlare con i tuoi compagni di squadra principali, cosa molto Mass Effect, oltre a partecipare ad alcune attività secondarie come raccogliere informazioni. "Volevamo catturare la sensazione di gestire un'unità di intelligence", ha detto Grayson Scantlebury, il progettista capo delle operazioni. "Ho passato molto tempo a sfogliare libri o a andare su Wookieepedia e a pensare, 'OK, ho una storia che voglio raccontare. Quale pianeta abbia senso durante l'era delle Guerre dei Cloni per raccontare quella storia?' O viceversa: sto semplicemente sfogliando e pensando: 'Beh, cosa è successo su Bespin in questo periodo, o su Lothal in questo periodo?' "

La narrazione del gioco deriva dal protagonista delle storie dei giochi Star Wars Jedi, Aaron Contreras, quindi non dovrebbe sorprenderci che questo titolo voglia offrire più profondità narrativa rispetto a un gioco di XCOM. Potrai personalizzare il tuo protagonista, Hawks, come preferisci, e mentre raduni il tuo equipaggio vedrai svilupparsi attriti che apparentemente ricordano i dialoghi dei compagni visti in giochi come Mass Effect e Baldur's Gate III.