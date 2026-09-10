Star Wars Zero Company i registi discutono se il gioco arriverà su altre piattaforme

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Durante la Gamescom, abbiamo assistito all'uscita di Star Wars Zero Company, e il gioco è stato in gran parte apprezzato dagli appassionati di Star Wars e tattiche. Ottimi punteggi sia dalla stampa che dai fan, e molti giocatori vedono Bit Reactor fare un passo avanti con il suo titolo di debutto.

Nella nostra intervista con il direttore del gioco Greg Foertsch e il direttore dell'animazione Héctor Antúnez, non abbiamo potuto fare a meno di chiederci se ci fossero piani per far giocare il maggior numero possibile di persone Star Wars Zero Company. È disponibile ora su PC, PS5 e Xbox Series X/S, ma ci siamo chiesti se ci fosse la possibilità che il gioco arrivasse su nuove piattaforme. Verifica dello Steam Deck, per esempio, o un possibile porting su Nintendo Switch 2 in futuro.

"Al momento non è verificato su Steam Deck, ma è qualcosa di cui siamo molto consapevoli al momento. Siamo stati così concentrati a pubblicare questo e a garantire che ci sia qualità sulle altre piattaforme," ha detto Foertsch. "Vedremo. Vedremo dove arriveremo, ma al momento ci siamo concentrati solo sui tre principali problemi con cui stavamo lavorando al momento."

In questo momento, la gente di Bit Reactor si è sicuramente guadagnata un momento di riposo, mentre Star Wars Zero Company continua a introdurre nuovi fan al genere tattico e a regalarci un'avventura cinematografica nell'era delle Guerre dei Cloni. Se vuoi scoprire come è nato tutto, dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto: