Star Wars Zero Company i registi spiegano come il gioco abbia incorporato i suoni tipici di Star Wars
Dai fucili blaster ai lamenti dei droidi da battaglia B1 mentre vengono lanciati via, ci sono molti suoni nel gioco che dovevano essere inclusi.
Ci sono pochi franchise di fantascienza che riescano a farti subito pensare ai loro suoni caratteristici come in Star Wars. Il rumore di una spada laser che si attiva, i passi meccanici dei droidi che marciano verso di te in un reggimento perfetto. Un videogioco di Star Wars deve suonare bene per sembrare giusto, e questo è qualcosa che il direttore di gioco Greg Foertsch e il direttore dell'animazione Héctor Antúnez sapevano fin dall'inizio.
Per far funzionare quel suono, ovviamente è stata necessaria una collaborazione con Lucasfilm. "Suono e visivo sono super importanti sia per Lucasfilm che per noi, giusto? È un luogo dove siamo molto allineati, dato il mio background e quello di Hector. E, sai, veniamo dal lato dei contenuti. E poi, quando si tratta di suono, di nuovo, è un posto che a volte non riceve l'affetto che merita. " disse Foertsch.
Ha poi descritto la partnership con Lucasfilm come "una relazione davvero collaborativa", mentre gli sviluppatori di Bit Reactor lavoravano insieme a loro per far suonare Zero Company quanto i film. "Il nostro direttore audio, Griffin, lavora direttamente con questi ragazzi, si assicura che l'audio che stiamo inserendo nel gioco e il sound design rimangano entro i limiti e li spingano allo stesso tempo, giusto? Soprattutto quando creiamo qualcosa di nuovo e che si inserisca nella galassia esistente. Sai, ma la parte audio è stata supportata molto bene dal lato di Lucas," ha continuato.
Il risultato finale è, come dice Foertsch, "eccezionale." Scopri di più sull'audio, la storia, le immagini e altro ancora di Star Wars Zero Company nell'intervista completa qui sotto: