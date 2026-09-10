Star Wars Zero Company i registi spiegano come il gioco abbia incorporato i suoni tipici di Star Wars

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Ci sono pochi franchise di fantascienza che riescano a farti subito pensare ai loro suoni caratteristici come in Star Wars. Il rumore di una spada laser che si attiva, i passi meccanici dei droidi che marciano verso di te in un reggimento perfetto. Un videogioco di Star Wars deve suonare bene per sembrare giusto, e questo è qualcosa che il direttore di gioco Greg Foertsch e il direttore dell'animazione Héctor Antúnez sapevano fin dall'inizio.

Per far funzionare quel suono, ovviamente è stata necessaria una collaborazione con Lucasfilm. "Suono e visivo sono super importanti sia per Lucasfilm che per noi, giusto? È un luogo dove siamo molto allineati, dato il mio background e quello di Hector. E, sai, veniamo dal lato dei contenuti. E poi, quando si tratta di suono, di nuovo, è un posto che a volte non riceve l'affetto che merita. " disse Foertsch.

Ha poi descritto la partnership con Lucasfilm come "una relazione davvero collaborativa", mentre gli sviluppatori di Bit Reactor lavoravano insieme a loro per far suonare Zero Company quanto i film. "Il nostro direttore audio, Griffin, lavora direttamente con questi ragazzi, si assicura che l'audio che stiamo inserendo nel gioco e il sound design rimangano entro i limiti e li spingano allo stesso tempo, giusto? Soprattutto quando creiamo qualcosa di nuovo e che si inserisca nella galassia esistente. Sai, ma la parte audio è stata supportata molto bene dal lato di Lucas," ha continuato.

Il risultato finale è, come dice Foertsch, "eccezionale." Scopri di più sull'audio, la storia, le immagini e altro ancora di Star Wars Zero Company nell'intervista completa qui sotto: