Star Wars Zero Company La data di uscita è stata trapelata, presumibilmente fissata per il debutto a fine agosto

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È stato confermato che la vetrina del Summer Game Fest del 5 giugno sarà la location dove potremo ascoltare di più sul prossimo titolo strategico di Bit Reactor, Star Wars Zero Company. Avresti potuto sperare in altre notizie in linea con il Star Wars Day all'inizio di maggio, ma alla fine non è stato così. Fortunatamente, l'attesa non durerà molto.

Per quanto riguarda cosa dovremmo aspettarci dalla presenza di Star Wars Zero Company al Summer Game Fest, sembra che la data di uscita del gioco sarà condivisa. Lo diciamo mentre il famigerato leaker Dealabs ha pubblicato un nuovo rapporto che afferma che il gioco debutterà il 27 agosto, con la conferma che sarà condivisa domani sera.

Si afferma anche che ci saranno due edizioni del gioco, con una Standard Edition a 49,99 dollari su PC e 59,99 dollari su console, più una Deluxe Edition che costerà 10 dollari in più in entrambe le occasioni. Non è chiaro cosa offrirà l'edizione più costosa del gioco.

Restate sintonizzati per altre novità, perché è chiaro che Bit Reactor avrà un ruolo importante nell'evento di domani.