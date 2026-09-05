Star Wars Zero Company modder ripristina quattro missioni tagliate

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Ci sono molte missioni in Star Wars Zero Company. Potrebbe quasi sorprendere sapere che lo sviluppatore Bit Reactor aveva pianificato ancora di più da completare per noi, ma un modder ha dimostrato proprio questo, ripristinando quattro missioni quasi completate nel gioco.

Il modder Cafiso su Star Wars Zero Company Nexus ha aggiunto il loro progetto Restored Operations, che aggiunge due nuove missioni a Courtsilius e altre due su Anaxes. Queste missioni erano nei file di gioco ma non erano mai registrate nella tabella delle missioni, secondo Cafiso. È facile capire il perché negli screenshot, dato che le missioni non hanno texture finite. Per il resto, sono completamente giocabili, anche se appaiono un po' sballate.

Nessuna mod apparentemente può risolvere questo, dato che l'arte semplicemente non esiste. È possibile che col tempo un modder possa aggiungere le proprie texture, ma dovremo aspettare e vedere. Già il Star Wars Zero Company Nexus sta spuntando con molti progetti interessanti, dall'aggiunta di nuove opzioni di testa per i tuoi personaggi al permetterti di imparare una lingua mentre giochi con opzioni di doppio sottotitolo.