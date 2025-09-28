Starbreeze si scusa dopo aver aumentato i prezzi dei DLC Payday 2

HQ

Di solito, man mano che i giochi invecchiano, diventano un po' più economici. Questo si è rivelato non essere il caso di Payday 2, che ha recentemente aumentato il prezzo dell'intero pacchetto DLC Infamous Collection di ~ $ 50. Poi, come "alternativa economica", lo sviluppatore Starbreeze ha introdotto un sistema di abbonamento DLC, in cui costa $ 5 al mese o $ 20 per 6 mesi.

I fan non sono contenti a dir poco e Payday 2 sta attualmente godendo di una valutazione recente mista su Steam. Mentre il piano era quello di dare ai giocatori "più scelta", i giocatori stessi lo vedono invece come un'opportunità per loro di essere costretti a passare al modello di abbonamento.

"Abbiamo lasciato cadere la palla sul coordinamento interno e sulla comunicazione corretta con la nostra community", ha detto a Game Developer Gustav Nisser, responsabile della pubblicità di Starbreeze. "La reazione negativa ha perfettamente senso e la comunità ha chiarito come il cambiamento di prezzo e la sua tempistica appaiano dall'esterno. Siamo d'accordo con la community, abbiamo sbagliato su questo e abbiamo ripristinato il prezzo del pacchetto con effetto immediato".

L'aumento di prezzo del DLC Infamous Collection deriva da una riduzione dello sconto del bundle per l'acquisto, che è sceso dal 52% al 33%. Mentre i fan vedono questo come direttamente correlato all'introduzione dell'abbonamento, Nisser afferma che questo non era il piano. "Col senno di poi avremmo dovuto renderci conto di come sarebbe sembrato", ha aggiunto. "Dal momento che il pacchetto addebita solo gli articoli che non possiedi e lo sconto del pacchetto è cumulativo con qualsiasi altro sconto (cioè sconti sugli articoli inclusi), il prezzo intero effettivo del pacchetto può variare in modo significativo".

Attualmente, il gioco base per Payday 2 è in vendita ed è economico come fiches, ma se vuoi tutto il contenuto del gioco, forse è meglio aspettare fino a quando questo non finisce.