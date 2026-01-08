StarCraft shooter riportato come rivelato da Blizzard al BlizzCon di settembre

HQ

Ci aspettiamo che il 2026 sia un anno importante per Xbox per allinearsi al suo 25° anniversario, ma chiaramente potrebbe essere anche un anno piuttosto importante per una delle sue controllate, ovvero Blizzard. Un nuovo rapporto di Windows Central, che approfondisce le affermazioni passate di Jason Schreier di Bloomberg nel suo libro Play Nice: The Rise, Fall, and Futuire of Blizzard Entertainment, afferma che a BlizzCon 2026 a settembre, potremmo vedere lo sviluppatore californiano rivelare molte cose promettenti, incluso un titolo che riporta i riflettori su una delle sue serie più famose.

Il punto importante da segnalare è che uno sparatutto StarCraft potrebbe essere il progetto principale che verrà presentato allo show, con il rapporto che sostiene che sarà uno sparatutto in terza persona, forse con elementi open-world se si deve credere a un annuncio di lavoro.

Oltre a questo, si suggerisce che l'evento principale che oggi si verifica solo raramente e non più annualmente come un tempo, sarà anche il luogo in cui verrà presentata la prossima espansione Diablo IV (vale la pena ricordare che Lord of Hatred lancia ad aprile), così come l'espansione The Last Titan di World of Warcraft.

Senza dubbio ci saranno anche notizie da Overwatch 2 e Heartstone, anche se queste potrebbero essere informazioni più tradizionali e di scarsa minore scala che coincidono con contenuti freschi e aggiornati per le partite in corso.