Stardew Valley incontra Resident Evil in un nuovo inquietante successo indie Besmirch

Besmirch è descritto come una fusione insolita di Stardew Valley e Resident Evil, il che significa essenzialmente che la vita di campagna, l'agricoltura e le faccende di una piccola città si scontrano con un'esperienza survival horror molto più cupa. Il gioco è ambientato nella cittadina isolata di Besmirch, dove assumi il ruolo di un bracciante appena arrivato e cerchi di sopravvivere a una vita che sembra consistere in parti uguali di agricoltura, cucina, miseria locale e cose che sfuggono quando cala la notte.

Il gioco è sviluppato da Gangru Games e pubblicato da 2 Left Thumbs, ed è ora disponibile in Early Access su Steam. Secondo Screen Rant, è partito anche bene tra i giocatori, con solo recensioni positive degli utenti al momento della stesura. Dai un'occhiata al trailer del gioco qui sotto:

A prima vista potrebbe sembrare solo un gioco di fattoria carino, ma qui il fienile sembra avere molti più problemi di un semplice raccolto scarso. Besmirch è ora disponibile per PC tramite Steam.

È qualcosa che prenderai tu?