Stardew Valley riceverà un aggiornamento 1.7

Buone notizie Stardew Valley fan! Il creatore Eric "ConcernedApe" Barone ha rivelato che l'amato gioco di simulazione di vita sarà presto ampliato con un altro aggiornamento. Conosciuto come Update 1.7, non abbiamo ancora molte informazioni su ciò che aggiungerà, ma sappiamo che sta arrivando, grazie a un breve messaggio condiviso su X dallo sviluppatore.

ConcernedApe spiega: "Ok, l'ho rivelato al concerto di ieri sera e ora il gatto è fuori dal sacco, quindi confermerò per tutti: ci sarà un aggiornamento Stardew Valley 1.7. Nessuna data di uscita, nessuna stima. Ma sta succedendo".

Per coloro che sono un po' preoccupati che un altro aggiornamento di Stardew Valley possa ulteriormente frenare il prossimo titolo di ConcernedApe, Haunted Chocolatier, lo sviluppatore affronta questo problema con la seguente dichiarazione.

"Il mio piano è che questo non ostacoli lo sviluppo di Haunted Chocolatier".

